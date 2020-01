Les infos en France

Selon les informations de RMC Sport, Youssouf Fofana devrait quitter Strasbourg avant la fin du mercato. Le club alsacien est tombé d’accord avec l’AS Monaco pour un transfert avoisinant les 15 M€.

Sur le départ depuis plusieurs jours déjà, Edinson Cavani et Layvin Kurzawa ne sont pas encore partis du PSG. Cependant, cela se précise. Selon nos informations, l’Uruguayen a même prévenu ses coéquipiers parisiens de son départ à l’Atlético de Madrid. Le latéral gauche français est quant à lui dans l’incertitude car, d’après la Gazzetta dello Sport, la Juventus demande une indemnité supplémentaire pour conclure l’échange avec Mattia De Sciglio.

En conflit avec la direction du PSG concernant son avenir, le jeune Kays Ruiz (17 ans) est sur les tablettes de plusieurs écuries européennes. Selon RMC Sport, l’Olympique de Marseille est également venu aux renseignements.

Les infos à l’étranger

Plus désiré du côté de l’Atlético de Madrid, Thomas Lemar pourrait quitter l’Espagne cet hiver. Et selon France Football, le Bayern Munich serait très intéressé par le profil de l’international français. Mais les 60 M€ réclamés par les Colchoneros pourraient refroidir les Bavarois.

Alors que le mercato hivernal ferme ses portes dans quelques jours, Valence cherche à se renforcer significativement ! Si Rodrigo Moreno se dirige vers le FC Barcelone, le club che pourrait inclure Moussa Wagué dans la transaction. Surtout, avec l’argent récolté, les Valencians voudraient enrôler Bruno Fernandes, le milieu du Sporting. Paco Alcacer, en manque de temps de jeu à Dortmund, et Dani Ceballos, qui veut casser son prêt à Arsenal, sont également des joueurs cités. En défense, ce sont trois noms qui sont visés par les décideurs Blanquinegros : Alessandro Florenzi de la Roma, Joao Cancelo de Manchester City et Benoit Badiashile de l’AS Monaco.

En Angleterre, heureusement qu’il y a Tottenham pour agiter un peu ce mercato. Les Spurs ont officialisé la levée de l’option d’achat de Giovani Lo Celso. Prêté par le Betis depuis le début de la saison, l’Argentin a paraphé un contrat jusqu’en 2025. Une arrivée qui fait suite au départ de Christian Eriksen pour l’Inter et un chèque de 20 M€ pour les six derniers mois de son contrat. De l’argent que le club londonien serait prêt à réinvestir rapidement. En effet, Steven Bergwijn, du PSV Eindhoven, pourrait signer pour 30 M€ où un contrat jusqu’en 2023 attend le Néerlandais. Enfin, les noms de Gareth Bale et de Krystof Piatek reviennent pour renforcer le secteur offensif de l’équipe londonienne et ainsi pallier à la longue blessure d’Harry Kane.

Toujours à Londres, Arsenal est à la recherche d’un latéral droit et penserait à Cedric Soares de Southampton. The Telegraph indique qu’une offre de 9,5 M€ serait dans les tuyaux.

Les officiels du jour

Libre depuis son départ de Rennes en fin de saison dernière, Hatem Ben Arfa a enfin trouvé chaussure à son pied. Courtisé par de nombreux clubs, le milieu offensif a finalement dit oui à Valladolid. Il s’est engagé jusqu’à la fin de cette saison avec le 16e de Liga. Flamengo a annoncé la signature de Gabriel Barbosa, prêté jusqu’ici par l’Inter Milan, et ce, jusqu’en 2024. Montant de l’opération : environ 18 M€. Le héros de la dernière finale de Copa Libertadores poursuit donc l’aventure au Brésil. Christian Eriksen enfin à l’Inter, c’est Matteo Politano qui quitte les Nerazzurri pour Naples. L’ailier international italien est prêté avec obligation d’achat chez les Partenopei. Libre à la fin de la saison, Fernandinho a prolongé son contrat d’une saison avec Manchester City. Enfin, Gabriel Boschilia quitte définitivement l’AS Monaco. L’italo-brésilien va s’engager avec l’Internacional Porto Alegre, a annoncé le club princier.

Retrouvez toutes les infos mercatos du jour dans notre live !