Tous les six mois, le Centre International d’Étude du Sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) publie, selon son propre algorithme, son classement des joueurs les plus chers de la planète football. Ce mardi, on découvre le premier opus de l’année 2020. Et comme en juin 2019, c’est Kylian Mbappé (21 ans), qui occupe le fauteuil de leader. La valeur de l’attaquant vedette du Paris SG est estimée à 265,2 M€ !

Derrière le champion du Monde 2018, c’est Raheem Sterling (25 ans), qui prend la deuxième place. La star de l’Angleterre et de Manchester City, dont le prix est désormais évalué à 223,7 M€, dépasse Mohamed Salah (27 ans). L’Égyptien de Liverpool, troisième donc, est estimé à 175,1 M€. Plusieurs chamboulements à signaler dans la suite du classement.

Lionel Messi (32 ans), quatrième en juin dernier, est désormais 8e. La Pulga du FC Barcelone et de l’Argentine, dont la valeur est évaluée à 125,5 M€, a vu quatre joueurs lui passer devant : Jadon Sancho (19 ans, Borussia Dortmund, 168,9 M€), Sadio Mané (27 ans, Liverpool, 155,6 M€), Harry Kane (26 ans, Tottenham, 150,5 M€) et Marcus Rashford (22 ans, Manchester United, 134,3 M€).

Autre champion du Monde 2018, Antoine Griezmann (28 ans) pointe lui à la neuvième position. Le Blaugrana, arrivé au Barça pour 120 M€ l’été dernier en provenance de l’Atlético de Madrid, est une valeur stable, estimé à 123,6 M€. Lautaro Martinez (22 ans), sensation de la première partie de saison de l’Inter Milan, ferme ce top 10, avec un prix évalué à 115,7 M€.

Recruté pour 222 M€ à l’été 2017, Neymar (27 ans) a vu sa cote chuter aux yeux du CIES. Le Brésilien du PSG est estimé à 100,4 M€ sur le marché, étant le deuxième joueur le plus cher de Ligue 1 derrière Mbappé. Jonathan Ikoné (21 ans), qui a connu ses premières élections en équipe de France, complète le podium. L’attaquant du LOSC est évalué à 76,2 M€, juste devant le Lyonnais Moussa Dembélé (23 ans), estimé à 70,3 M€ !

Au rayon des surprises, on notera la belle cote de Leandro Paredes (25 ans). L’Argentin du PSG, loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel, voit tout de même son prix estimé à 64,5 M€. Pour rappel, l’international albiceleste avait été recruté pour 47 M€ il y a un an. Enfin, le Dogue Victor Osimhen (21 ans), recruté pour environ 15 M€ l’été dernier à Charleroi, vaut environ 62,9 M€ à en croire cette étude. Sacrée inflation !

.@CIES_Football opens a new decade with ist exclusive list of the most expensive big-5 league players from a transfer value perspective : @KMbappe (€2⃣6⃣5⃣M) at the top ahead of @sterling7, @MoSalah, @Sanchooo10 & #SadioMane Full study https://t.co/vLdFjYzjk6 pic.twitter.com/4dZOT5IMa7

— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 7, 2020