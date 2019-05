« C’est arrivé de nouveau »

Décidément, les Anglais ont été vernis en termes d’émotions cette semaine. Après Liverpool mardi soir lors d’une remontada historique face au FC Barcelone, c’est Tottenham qui a inscrit cette demi-finale de Ligue des Champions dans la légende du foot européen. Menés (0-2) à la 55e minute, les Spurs ont renversé la situation pour décrocher leur billet pour la finale le 1er juin prochain à Madrid. « C’est arrivé de nouveau », titre le Times ce matin. Dans son ensemble c’est toute la presse anglaise qui n’en revient pas et qui salue le héros du soir Lucas Moura. Une farandole de jeux de mots s’est abattue sur les unes britanniques avec le nom du Brésilien. Du Daily Telegraph, au Daily Express en passant par le Daily Mail, l’Angleterre est en fête. En effet la finale de la Champions League 2019 sera 100% anglaise !

L’Ajax était « si proche »

« Cruel ». C’est un mot qui est souvent revenu dans la bouche des observateurs hier soir après l’élimination de l’Ajax Amsterdam en demi-finale de Ligue des Champions sur un but à la 96e minute. Ce matin, la presse néerlandaise fait part de sa déception, mais sans non plus accabler les jeunes pousses du club amstellodamois. Pour AD Sportwereld, ils étaient « si proches ». Surtout que les regrets seront éternels au vu du scénario qui a vu les hommes de Erik Ten Hag mener (2-0) à la 55e minute de jeu. Pour De Gelderlander, l’Ajax a vécu « un drame à la dernière minute. » À la dernière seconde même puisque l’arbitre de la rencontre a renvoyé tout le monde aux vestiaires quelque temps après la troisième réalisation de Lucas Moura.

L’Europe célèbre la Ligue des Champions

Quelle semaine de Ligue des Champions les amis ! Deux rencontres, deux scénarios complètement fous et du suspense à en revendre, toute la panoplie était présente mardi et mercredi soir pour définitivement faire entrer la C1 dans le cœur des amoureux du foot. Si ce n’était pas déjà fait. Ce matin après ce nouvel exploit de Tottenham, c’est toute la presse européenne qui clame en chœur son amour de la compétition phare du continent. « C’est ça le football », titre A Bola. « La Ligue des Champions est grande » écrit As, « royale » le Corriere dello Sport. Enfin, la Gazzetta dello Sport résume tout haut ce que tout le monde pense tout bas : cette cuvée 2018-19 est unique et « n’a jamais été vue » auparavant dans l’histoire de la compétition.