« Messi souffre, l’Argentine souffre »

Ce dimanche, l’Argentine qui se réveille avec l’amer goût de la défaite contre la Colombie. En effet, pour son premier match dans cette Copa America, l’Albiceleste n’a pu faire qu’un 2-0 face à James Rodriguez et ses compatriotes. Forcément ce matin, la presse ne parle que de ça. C’est « un coup de tonnerre » pour Olé. Selon Mundo D, « Messi souffre, et l’Argentine souffre ». Ce constat d’échec fait la une de tous les journaux du pays. L’idée est donc la même en couverture de Rio Negro qui parle d’« une première obscure et pleine de doutes ».

Pochettino et Sarri s’arrachent Ndombele

En Angleterre, Tanguy Ndombele fait la une du Daily Star ce dimanche. Selon le tabloïd, le milieu lyonnais plaît beaucoup à Maurizio Sarri qui va bientôt entraîner la Juventus, mais aussi à Mauricio Pochettino, le coach de Tottenham. Et, toujours d’après le Daily Star, les deux clubs sont prêts à en découdre et à se livrer bataille pour le faire signer chez eux. C’est l’arrivée de Sarri à la Juve qui accentuerait l’envie du club de recruter le jeune international français. Lui qui est également dans les papiers du Real Madrid, si on en croit la presse espagnole.

« Adieu Rome »

Enfin on reste en Italie, avec le départ à venir de Francesco Totti de l’AS Roma. Depuis sa retraite sportive, il était resté au club, mais va finalement partir de son équipe de toujours. Ses relations ne seraient pas bonnes avec le nouveau PDG, et l’ancien directeur général. Mais selon la presse italienne ce serait surtout l’absence de rôle clair défini par la direction et sa mise à l’écart dans des dossiers clés, qui l’aurait poussé à s’en aller. Une conférence de presse devrait se tenir lundi, au cours de laquelle il annoncera son départ.« La grande amertume », résume le Quotidiano Sportivo. Le journal Il tiempo de son côté préfère un titre plus formel en hommage à Totti : « Adieu Rome ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10