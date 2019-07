La clause de 120 M€ pourrait être levée demain

En Espagne, le Barça accélère sur le dossier Antoine Griezmann. Selon le quotidien Sport, c’est « direct à Barcelone ». Le joueur attendrait pour le moment à Ibiza que la clause libératoire soit payée, et ne répondra pas à l’appel de l’Atlético pour reprendre l’entraînement. De son côté, le Barça travaillerait en coulisse pour que l’attaquant français puisse rejoindre le club lundi et commencer ainsi la pré-saison avec le reste de l’effectif. D’après Mundo Deportivo aussi, c’est la « dernière ligne droite » dans le dossier Griezmann. Le Barça règlerait les derniers détails pour pouvoir payer la clause, et celle-ci pourrait être levée dès demain !

Les dirigeants de la Juve ne veulent plus d’Higuain

On part maintenant en Italie, où le cas Gonzalo Higuain fait couler beaucoup d’encre. Il fait la Une du journal Tuttosport ce jeudi, car le buteur argentin, prêté cette saison à Chelsea, a été le joueur le plus acclamé lors de la reprise de l’entraînement de la Juventus. « Reste avec nous », ont supplié les tifosi bianconeri rapporte Tuttosport. Le coach de la Vieille Dame aussi apprécie le joueur comme il l’a déjà déclaré, mais les dirigeants eux veulent s’en séparer. Higuain est également sur la couverture du Quotidiano Sportivo qui le qualifie de « Pipita de secours ». À noter que pour l’instant, l’ancien joueur du Real et du Napoli a repoussé toutes les offres qui lui avait été faites. Et il souhaiterait prouver qu’il peut évoluer sur le terrain avec Cristiano Ronaldo.

De Laurentiis révèle le mercato du Napoli

Enfin on termine par un autre club transalpin, le Napoli. Dans les colonnes du Corriere dello Sport de ce jeudi, c’est le président napolitain en personne qui s’exprime : Aurelio De Laurentiis. Ce dernier donne quelques informations intéressantes et s’explique sur les différents joueurs visés par Naples, James Rodriguez, Rodrigo de Valence, et Icardi. « James veut venir mais le Real demande trop. Rodrigo préfère rester en Espagne. Icardi est un talent mal géré », a-t-il déclaré au journal italien.

