Conte dispose de 130 M€ pour finir le mercato

On se rapproche petit à petit de la fin du mercato, mais il y a encore beaucoup de dossiers à régler. Quelques clubs sont encore bien loin d’avoir terminé, et c’est le cas de Chelsea. Dans la presse anglaise ce matin, à l’image du Daily Star, on apprend que Chelsea pourrait donner un coup de boost à son entraîneur Antonio Conte. Un budget d’environ 130 millions d’euros pour finir ce mercato en beauté. De quoi faire quelques très jolis coups avant la fermeture du marché... Les derniers noms évoqués du côté des Blues sont : Van Dijk, Perisic, Drinkwater, Oxlade-Chamberlain, Danny Rose et Cancelo.

Insigne pour remplacer Coutinho ?

À Barcelone, le mercato tourne au cauchemar. Un échec avec Verratti, puis la perte de Neymar, et l’incapacité à conclure les dossiers Ousmane Dembélé, Paulinho et Coutinho. Justement, à Liverpool si on résiste encore et toujours à la vente de sa superstar, on se prépare tout de même à cette éventualité. Pour remplacer Coutinho, le Mirror évoque le nom de Lorenzo Insigne du Napoli. Le club de Jürgen Klopp pourrait balancer une offre de 66 millions d’euros pour s’offrir l’international italien.

L’expulsion de CR7 jugée « injuste » et « absurde »

En Espagne, l’image qui fait la Une ce lundi c’est la célébration de CR7 dans le Clasico. Le Real Madrid a remporté le duel, 3 buts à 1, sur la pelouse du Camp Nou. Et Cristiano Ronado a célébré son but en faisant le même geste que Lionel Messi au stade Santiago Bernabeu la saison dernière, en montrant son maillot au public. C’est la réponse du berger à la bergère. Et pour avoir enlevé son maillot, Cristiano a pris un carton jaune, juste avant d’en prendre un 2e pour une simulation. Résultat, il a été expulsé de la rencontre et Marca estime que c’est « injuste ». As, de son côté, va encore plus loin et parle d’une expulsion « absurde ». Le quotidien ajoute même en sous-titre : « cette fois, Le Barça ne peut se plaindre de l’arbitre ».