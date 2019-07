Offre de 2,5 M€ pour Rebocho

À la Une de l’Estadio Deportivo, on voit le latéral gauche portugais Pedro Robocho. Le Guingampais, pisté également par l’Olympique de Marseille durant ce mercato, fait l’objet d’une offre du Real Betis Balompié, de l’ordre de 2,5 millions d’euros. Le journal espagnol rapporte aussi que le club breton, désormais en Ligue 2, en demande 5 M€, mais pourrait finalement accepter une offre de 3 M€. L’OM a en tout cas de la concurrence sur ce dossier.

Barella et Vidal à l’Inter

En Italie, La Gazzetta dello sport du jour parle du mercato de l’Inter qui s’agite sérieusement dans tous les sens. D’abord, le joyau de Cagliari Nicolò Barella arrive très bientôt, alors qu’il était pressenti du côté de l’AS Roma. Aussi, le milieu de terrain pourrait être accompagné par le Barcelonais Arturo Vidal. L’arrivée du Chilien coïncide avec le départ probable de Radja Nainggolan en Chine. Le coach intériste Antonio Conte, qui a bien connu Vidal à la Juventus, pourrait donc retrouver son guerrier préféré.

Naples s’offre à Mauro Icardi

Toujours chez les Italiens et toujours à l’Inter, on avance doucement mais sûrement

dans le feuilleton Mauro Icardi. Le buteur argentin, en froid avec sa direction, vient de se faire offrir « une place au soleil », comme le dit si bien le Corriere dello Sport. Une offre du Napoli avec un salaire de 10 M€ par an va lui être proposée. Le quotidien italien précise également que la vente d’Icardi pourrait permettre à un nouvel attaquant d’arriver, et ce serait Romelu Lukaku de Manchester United.

