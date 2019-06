L’Inter va mettre 120 M€ sur trois joueurs

Antonio Conte sera sur le banc des Intéristes la saison prochaine, et d’après le Corriere dello sport, les Nerazzurri vont donner une belle enveloppe pour recruter cet été afin d’offrir à leur nouveau coach les joueurs dont il rêve. Le journal transalpin parle d’un budget de 120M€ ! « Un conte salé », s’amuse le Corriere. Une somme qui sera dépensée pour trois joueurs. D’abord Romelu Lukaku dont les contacts avec le club lombard seraient de plus en plus sérieux. On parle ici d’un transfert d’environ 70M€. Le reste sera ensuite réparti entre Nicolò Barella pour environ 35M€, et Edin Džeko pour environ 15M€. Des opérations qui ne pourront toutefois être réalisées qu’après le départ et le transfert de Mauro Icardi, explique le quotidien transalpin.

Hummels bientôt de retour à Dortmund ?

En Allemagne, le Borussia Dortmund aimerait bien faire venir un joueur du Bayern Munich en la personne de Mats Hummels qui ferait ainsi son retour du côté du Borrussia. C’est ce que révèle le journal Bild, ce samedi. Selon le quotidien allemand, ce retour en terre connue aurait du sens car Hummels apporterait de l’expérience et du leadership dans cette équipe, qui en manquait cette saison. Un renfort de poids explique Bild qui pourrait permettre aux hommes de Lucien Favre de gagner le titre, comme Hummels l’avait fait en 2011 et 2012.

Le Barça est chaud sur Gerreiro

Enfin on termine par Dortmund mais cette fois dans le sens des départs. En effet le Barça négocierait la venue Raphaël Guerreiro en Catalogne. Une information révélée par Sport, qui explique que les Blaugranas cherchent un joueur capable de concurrencer Jordi Alba sur le poste de latéral gauche. Mais il y aurait plusieurs autres clubs sur le coup car il ne reste qu’un an de contrat à Guerreiro à Dortmund. À noter que selon Sport, le Barça ne mettra pas plus de 25M€ sur la table des négociations.

