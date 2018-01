Sous la pression des clubs historiques européens (Bayern Munich, Juventus, Real Madrid...) l’UEFA souhaite réformer son fair-play financier rapidement. Vendredi, Alexsander Ceferin le président de l’organisation européenne a dévoilé quelques pistes de réflexion qui seront envisagées dans les semaines à venir comme une taxe de luxe ou encore la suppression des prêts. « Nous allons soit décider de limiter le nombre de prêts, soit les interdire. Et puis il y a l’aberration du nombre de joueurs sous contrat. Par exemple, un club italien en a 103 ! Là aussi nous pouvons fixer des limites », révélait le boss de l’UEFA hier dans la Tribune de Genève.

Le Parisien apporte un supplément d’information ce samedi soir. Le quotidien francilien croit savoir que le plan de l’UEFA se nommerait astucieusement « fair-play financier 2.0 ». Il viserait à réguler davantage le marché des transferts dès la saison prochaine et les clubs très dépensiers sur le mercato comme le Milan, les deux Manchester et bien sûr le PSG sont forcément dans le viseur. Première mesure envisagée : limiter à 100 M€ la différence entre les achats et les ventes de joueurs. Pour exemple, le PSG qui a dépensé 420 M€ l’été dernier, devrait vendre pour 320 M€ afin de respecter les règles du nouveau fair-play financier.

Autres nouvelles règles qui sont à l’étude, l’UEFA aimerait encadrer l’endettement des clubs (ce qui n’est pas le cas actuellement, ndlr) et limiter les effectifs à 25 joueurs professionnels afin d’empêcher les clubs les plus riches à se retrouver avec des dizaines de joueurs sous contrat et ainsi, entraver la concurrence. Dernière piste de travail et qui celle-ci inquièterait fortement le PSG, une définition très précise des « parties liées ». Une pratique plus que courante puisque le club français est sous perfusion de contrats avec des entreprises qatariennes (QTA, QNB, Ooredoo, BeIN Sport). Tant de projets qui ne sont pas encore fixés. Les clubs devraient en savoir plus le 24 mai prochain lors d’un Comité exécutif de l’UEFA alors que des réunions de l’ECA, syndicat des clubs européens, auront lieu avant afin de dessiner au fur et à mesure le nouveau fair-play financier.