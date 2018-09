Cristiano Ronaldo fait s’envoler la Juve

Ce matin, la presse transalpine ne parle que d’une chose, les premiers buts de CR7 avec la Juve. En effet, la star portugaise ne s’est pas contentée d’ouvrir simplement son compteur, il a inscrit un doublé hier contre Sassuolo. « JE SUIS LÀ » titre Tuttosport ! La Gazzetta dello sport, elle, a choisi de faire dans le jeu de mots avec « CR2 », en ajoutant que les buts de Ronaldo ont permis à la Juve de planer. Et pour le Corriere dello sport, c’est à la fois le retour du champion Cristiano Ronaldo, et de la Champions League. D’un côté son doublé consolide la position de la Juve en championnat, et d’un autre l’obsession de la C1 peut maintenant revenir.

Guardiola, frustré par la performance de City

Outre-Manche aussi les clubs sont tournés vers la compétition européenne. Après ce week-end de Premier League, Pep Guardiola est furieux contre ses joueurs. Manchester City qui affronte Lyon ce mercredi l’a pourtant facilement emporté 3-0 contre Fulham ! Mais son entraîneur est loin d’en être satisfait, il est même frustré par le manque de finition des siens qui ont tenté 28 fois leur chance ! Du coup l’ancien coach du Barça a supprimé une journée de récupération pour en faire une session d’entrainement supplémentaire.

Griezmann pense au ballon d’or

En Espagne, Antoine Griezman s’est longuement livré au journal AS. Le champion du monde a notamment affirmé qu’il était maintenant assis à la même table que Messi et Cristiano Ronaldo. Il a notamment évoqué son été agité et son possible départ de l’Atlético : « Si j’étais parti pour l’argent, je serai allé vers la Chine », a-t-il expliqué. Griezman a également avoué avoir le Ballon d’or dans un coin de sa tête.