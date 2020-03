« Tout est possible à Manchester »

De l’autre côté des Pyrénées, la presse madrilène semble de meilleure humeur et se met même à croire en une remontada face à Manchester City en Ligue des Champions. Marca explique ainsi que la victoire contre Barcelone a fait beaucoup de bien à l’équipe merengue , redonnant de la confiance aux hommes de Zidane. « Tout est possible à Manchester », s’enflamme le journal. Et si le Real venait à renverser les Skyblues, la lumière pourrait venir de Vinicius Jr, particulièrement en jambes lors du Clásico. Le Brésilien fait d’ailleurs la Une du journal As, qui lui donne un nouveau surnom : « la vitamine V ». Il faut dire que Vinicius a redonné un peu de tonus à l’attaque du Real ces derniers jours.

Les jeunes Gunners ont le goût pour la victoire

En Angleterre, la FA Cup se jouait hier et Arsenal s’est imposé 2-0 contre Portsmouth, équipe de troisième division. Comme le rapporte The Independent, les jeunes Gunners ont passé le test, et se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Une jeunesse cristallisée par Eddie Nketiah, 20 ans et buteur hier soir, lui qui est revenu d’un prêt à Leeds cet hiver. Pour le Daily Mail, l’attaquant en herbe est prêt. Un sentiment que partagent bon nombre de tabloïds ce mardi, à l’instar du Sun qui fait aussi sa Une sur Nketiah. « Eddie, régulier et buteur », résume ainsi le journal britannique.

Daniel Sturridge suspendu jusqu’en juin

Fait important de ce match, Lucas Torreira est sorti sur blessure comme le rappelle le Daily Mirror, qui fait également sa couverture sur le dossier Daniel Sturridge. L’attaquant anglais a résilié son contrat à l’amiable avec Trabzonspor. La raison est simple, il est suspendu de toute activité dans le football jusqu’au mois de juin et condamné à payer 170 000 euros d’amende, pour avoir enfreint les règles concernant les paris sportifs. Sturridge s’est dit « dévasté », par la nouvelle mais veut continuer de poursuivre sa carrière.