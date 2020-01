Guardiola, jamais à MU

En Angleterre, Pep Guardiola fait la Une des tabloïds anglais ce mardi. La manche aller du derby de Manchester en Coupe de la Ligue anglaise se disputera ce soir à Old Trafford et une déclaration du coach espagnol a lancé la rencontre. En effet, le technicien ibérique a déclaré : « jamais je n’entraînerai Manchester United ». Une punchline qui fera le bonheur des supporters citizens, bien évidemment.

Zidane peut avoir peur

Du côté du Real Madrid, les forfaits de dernière minute de Gareth Bale, Karim Benzema et Rodrygo ne font pas les affaires du club espagnol. Zinedine Zidane devra faire « sans ses rois », pour affronter Valence mercredi soir. En effet, les Merengues font face aux Valencians dans le cadre de la Supercoupe d’Espagne, ce qui peut potentiellement donner un nouveau titre à Zidane et au Real Madrid. Cette compétition a récemment évolué dans un nouveau format passant à trois matches et quatre équipes. L’édition de cette année se jouera en Arabie Saoudite, dans la ville de Djeddah.

Le duel des Rois Mages

On termine en Italie, où la concurrence entre l’Inter Milan et la Juventus fait rage. Le duel entre les deux « Rois Mages » est sans répit titre la Gazzetta dello Sport. La Juve de Cristiano Ronaldo a gagné ce lundi soir sur le score de 4-0 face à Cagliari avec un triplé du Portugais. Quant au club milanais, il s’est imposé 3-1 sur la pelouse du Napoli de Gennaro Gattuso grâce à un doublé de Romelu Lukaku. Les deux joueurs sont des « lions d’hiver » pour le Corriere dello Sport. Les deux équipes sont à égalité (45 points) en tête de la Serie A après 18 journées de championnat.