Zidane aurait menacé de partir !

Décidément le dossier Paul Pogba commence à partir dans tous les sens. Alors que le marché des transferts est fermé en Angleterre depuis jeudi dernier, Manchester United ne veut toujours pas laisser partir son international français, faute de remplaçant recruté à son poste avant la date limite. Dès lors, même si le milieu de terrain espère toujours partir afin de rejoindre le Real Madrid, il semble bloqué à Old Trafford. Pour As, cependant, La Pioche ne perd pas espoir de rejoindre la capitale espagnole, mais le quotidien espagnol relaie les propos de la presse anglaise de ces dernières : le transfert de Pogba est quasiment impossible à réaliser pour les Merengues. Ce qui ne devrait surement pas plaire à Zinedine Zidane qui fait tout pour obtenir le champion du monde. Selon le Mirror, le coach français aurait même menacé de quitter son poste si ses dirigeants n’arrivaient pas à attirer le Français avant le 2 septembre. Les supporters du Real peuvent trembler.

L’Inter Milan sur Kurzawa ?

Placé sur le marché des transferts en fin de saison dernière, Layvin Kurzawa est toujours néanmoins au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. L’international français a même eu du temps de jeu pendant la préparation étant le second choix au poste de latéral gauche derrière Bernat. Mais Kurzawa va-t-il voir sa situation sur le marché évoluer ces prochains jours ? Si l’on en croit Tuttosport, c’est possible puisque l’Inter Milan se serait positionné sur son cas. À la recherche d’un joueur à ce poste, les Lombards l’auraient placé dans une short-list avec Cristiano Biraghi de la Fiorentina et Filip Kostić, de Francfort.

Réunion décisive entre Balotelli et Flamengo

Balotelli-Flamengo, ça se rapproche encore plus. Selon la presse brésilienne et notamment le journal Lance !, une délégation du club de Rio de Janeiro sera aujourd’hui en Europe afin de rencontrer l’international italien et ses agents. Tout ceci pour tenter de finaliser le dossier et l’arrivée de l’ancien Marseillais, toujours libre de tout contrat. Une réunion décisive doit avoir lieu aujourd’hui. Pour le moment, ce qui bloque, c’est le salaire assez élevé, il faut le dire, demandé par l’Italien. Le média brésilien fait alors le forcing et clame haut et fort sur sa une : « viens Super Mario ! » Balotelli répondra-t-il donc à l’appel ?

