Le Barça fait une offre pour Willian

Alors qu’hier en Angleterre une improbable rumeur apparaissait à la une des tabloïds concernant Richarlison, c’est finalement un autre joueur évoluant outre-Manche qui s’invite dans la rubrique mercato du FC Barcelone ce matin. Selon le Daily Mirror, les Blaugranas auraient dégainé une offre de 20M de livres, soit 23 M€, afin de recruter sur le gong le milieu offensif de Chelsea, Willian. Le Brésilien, à qui il reste seulement six mois de contrat, avait déjà fait l’objet de rumeurs concernant le Barça. Mais rien de concret n’était arrivé jusque là. À moins de 48 heures de la fermeture du marché de janvier, les Catalans essayent donc d’attirer un gros poisson dans leurs filets. Cependant, comme le précise le tabloïd anglais, Frank Lampard est contre le départ de son joueur. Le bras de fer ne fait que commencer.

Quique Setién en désaccord avec sa direction

Richarlison, Willian et même Francisco Trincão en une au Portugal. Voilà les dernières rumeurs mercato concernant le FC Barcelone en Europe. Pourtant, depuis des jours, le nouvel entraîneur des Blaugranas, Quique Setién, martèle en conférence de presse qu’il veut absolument un numéro 9 avant demain soir afin de pallier l’absence de Luis Suarez sur blessure. Le quotidien Sport fait sa une sur ce sujet ce matin, mais en indiquant qu’une opposition vient de naître au sein du club blaugrana entre Setién et certains membres de la direction. En effet, ces derniers pensent que ce n’est pas le moment propice pour investir sur un attaquant. Ils expliquent aussi qu’ils ne veulent pas reproduire les erreurs du passé, comme avec Kevin-Prince Boateng l’hiver dernier. Bref, une décision collégiale et unanime va devoir être prise très rapidement à Barcelone, car il reste moins de 48 heures avant la clôture du marché des transferts.

Les chiffres fous de Liverpool

Imbattables, injouables même. Voilà comme nous pourrions résumer la saison de Liverpool jusqu’à présent. Les Reds ont encore gagné hier soir sur la pelouse de West Ham, 2-0, et caracolent plus que jamais en tête de la Premier League. Ce matin, le Daily Mirror s’est mis en tête de récapituler tous les chiffres fous de l’incroyable parcours du club de la Mersey. Les hommes de Jurgen Klopp ont donc maintenant 19 points d’avance sur Manchester City. Ils restent sur 15 victoires consécutives et même 41 matches sans défaite en championnat depuis la fin de la saison dernière. Et durant cette série, ils ont battu au moins une fois chaque équipe composant la Premier League en 2019-2020. Tout simplement monstrueux ! Le titre se rapproche donc et le record des Invincibles d’Arsenal de 49 matches sans défaite aussi. Plus que huit petits matches à rester imbattable.