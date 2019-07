Le Barça sait ce qu’il doit faire pour Neymar

Après quelques jours de répit pour les suiveurs du mercato, le feuilleton de l’été est reparti de plus belle ce mardi. On parle bien sûr de la saga Neymar qui est de retour en une de Sport. Alors que le quotidien catalan nous a appris que le prix de l’international brésilien avait été baissé par le PSG - de 300 à 180 M€ - le journal nous dévoile aussi ce que le FC Barcelone doit faire afin de convaincre le club de la capitale de lâcher sa star. Paris aimerait que le président des Blaugranas, Josep Bartomeu, déclare publiquement son intention de racheter son ancien joueur. Les champions de France seraient alors disposés à négocier et de plus sans joueurs inclus dans l’opération. Ce qui pourrait toutefois déranger le Barça, toujours soucieux de faire baisser le prix en apportant le moins de liquidités possible. Bref, jusqu’au 2 septembre, vous n’avez pas fini d’en entendre parler.

Bale en « état de détresse »

Alors que tout était ficelé et que toute la planète foot voyait Gareth Bale s’envoler pour la Chine, tout a capoté à la dernière minute. Ironie du sort, c’est à cause du Real Madrid, qui le traite comme un paria depuis quelques mois, que l’opération est tombée à l’eau. Le Gallois n’a donc pas été convoqué pour le déplacement en Allemagne ce soir où le club merengue joue un match de préparation contre Tottenham dans le cadre de l’Audi Cup. Mais selon le Times, ce n’est pas Zinedine Zidane qui l’aurait écarté de cette rencontre, mais bien Bale lui-même qui ne sentirait pas de jouer. Selon le quotidien britannique, il serait dans « un état de détresse » depuis qu’on lui a refusé de quitter le Real. Il est toujours sur la liste des transferts, mais désormais cela va être de plus en plus compliqué de trouver un point de chute.

L’échange Dybala-Lukaku en bonne voie

Des semaines de rumeurs le disant en partance pour l’Inter Milan, pour finir... à la Juventus ! Voilà comme devrait se terminer le mercato de l’attaquant belge de Manchester United, Romelu Lukaku. Le buteur mancunien devrait en effet faire l’objet d’un échange avec un autre buteur, de la Juventus Turin cette fois-ci, Paulo Dybala. Ce dernier est en pleines négociations avec ses dirigeants, si l’on en croit le Corriere dello Sport, afin de le convaincre d’accepter de rejoindre Old Trafford. Lukaku à la Juve, Dybala à MU, voilà qui devrait satisfaire tout le monde... sauf l’Inter qui faisait le forcing pour le Belge depuis des mois. Les Lombards vont devoir trouver un autre attaquant. Ils viendraient de proposer 15 M€ à la Roma pour Edin Dzeko selon le Corriere dello Sport.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10