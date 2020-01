Pogba pourrait finalement partir cet hiver

En Angleterre, The Sun affirme que Paul Pogba s’en va. Si on en croit les informations du média anglais, la Pioche est plus que jamais sur le départ. Le joueur en aurait marre de la situation, quant au club, il aurait plus ou moins capitulé. Sa carrière à Manchester est terminée affirme même The Sun qui explique que ses coéquipiers sont convaincus que Pogba ne portera plus le maillot des Red Devils. Une information qui fait écho à celle du Daily Express, selon qui le Français pourrait bien partir, mais pas à n’importe quel prix. Le quotidien parle ici d’un montant de 150M£, soit environ 176 M€, une sacrée somme. Enfin Pogba fait également les gros titres de la presse transalpine avec Tuttosport. Selon le journal, il est au milieu d’un véritable « thriller », entre sa rechute et son opération annoncée par United, et son agent Mino Raiola qui veut le sortir de là, et l’envoyer à la Juventus pour un retour qui ferait grand bruit.

Zlatan promet de faire briller à nouveau la Serie A

En Italie, un autre retour fait couler beaucoup d’encre. Il s’agit bien sûr de celui de Zlatan Ibrahimovic à Milan. Le grand suédois va être présenté ce vendredi, et fait déjà de belles promesses. « Je vous ferai lever de votre siège », a déclaré l’ancien parisien. Des mots qui font la Une du Corriere dello sport, mais aussi de La Gazzetta dello Sport, qui y voit carrément « la Guerre des Étoiles d’Ibra » qui est revenu pour raviver l’AC Milan. De son côté le Quotidiano Sportivo parle du « mandat d’Ibra », qui devrait au moins durer 6 mois.

Olmo et le Barça se font les yeux doux

Du côté de l’Espagne, le mercato du Barça fait aussi les gros titres. Les Blaugranas sont passés à l’action et seraient intéressés par l’option Dani Olmo d’après la presse catalane. Ce vendredi, il fait ainsi la Une de Mundo Deportivo qui affirme que le FC Barcelone aime beaucoup son profil, et souhaiterait l’incorporer à l’effectif catalan cet été. D’ailleurs face aux rumeurs qui l’envoyaient au Camp Nou, l’attaquant espagnol a déjà répondu : « je suis heureux que les rumeurs se soient transformées en proposition concrète et que le Barça se pose la question de me faire revenir à la maison, a-t-il déclaré. [...] Il me semble que le meilleur pour tous est que je parte de Zagreb maintenant. Le Dinamo aura un bon transfert et je jouerai dans l’une des plus grandes équipes du Monde ».