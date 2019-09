Le plan du FC Barcelone pour Ousmane Dembélé

Alors que ce matin le quotidien L’Équipe revient sur les raisons qui ont poussé Ousmane Dembélé à refuser un départ vers le PSG dans le cadre de l’opération Neymar, Mundo Deportivo de son côté pense au présent et au futur du Français en Catalogne. Le journal espagnol explique dans son édition du jour que le FC Barcelone a mis en place un plan afin de le remettre sur pied rapidement, mais surtout pour qu’il ne rechute pas dans les prochains mois. Son agent, Moussa Sissoko, et le directeur technique du club, Éric Abidal, vont prendre en main personnellement le Français et le surveiller au niveau de son temps de repos, de son alimentation et dans la préparation de son corps. Dans les prochaines semaines, le champion du monde 2018 va aussi passer par le stade interview. En effet, afin de redorer son image auprès des supporters du Barça, l’attaquant français va faire l’objet d’une campagne de communication en acceptant plusieurs entretiens dans les médias. Le but : expliquer son envie de réussir à Barcelone et promettre d’être plus professionnel.

La Juve sous tension avec l’affaire Emre Can

« C’est extrêmement choquant pour moi. La conversation n’a duré qu’une minute, je n’ai eu aucune explication. Cela me met très en colère. Je tirerai mes conclusions et je parlerai avec le club après mon retour. » Voilà ce qu’a déclaré le milieu de terrain de la Juventus, Emre Can, après avoir appris qu’il ne ferait pas partie de la liste des joueurs pouvant disputer la Ligue des champions cette saison avec la Vieille Dame. Et même s’il a fait machine arrière depuis, le mal est fait pour la presse italienne. Selon la Gazzetta dello sport, on peut parle de « cas Emre Can » désormais. L’Allemand s’en est pris à son coach Maurizio Sarri, qui a eu une explication avec le coordinateur sportif du club, Fabio Paratici. L’ancien entraîneur de Chelsea aurait indiqué être gêné par le trop-plein de joueurs au sein de son effectif, selon le Corriere dello sport.

Le Top 5 européen a dépensé 5,5 milliards d’euros sur le mercato

Et un nouveau record sur le mercato ! Comme le rapporte le magazine allemand Kicker qui relaie l’étude du cabinet d’experts Deloitte, les cinq plus grands championnats européens (Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga et Ligue 1) ont encore dépensé sans compter cet été sur le mercato. En effet, plus de 5,5 milliards d’euros ont été lâchés sur le marché par les équipes de ce Top 5 européen. Ce qui représente quasiment 1 milliard d’euros de plus que la saison dernière. Et quand on sait que les sommes n’ont pas fini de s’envoler, le record pourrait de nouveau être battu l’été prochain. Et ainsi de suite...

