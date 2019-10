Le Portugal dit « merci » à Lopes

L’OL continue de s’enfoncer dans la crise. Battus hier soir à Benfica (1-2) lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, les hommes de Rudi Garcia poursuivent leur série noire et voient les Portugais se relancer dans la course à la qualification. Un faux pas concédé en fin de match suite à une erreur de relance d’Anthony Lopes. Le portier lyonnais, longtemps irréprochable ces dernières saisons, a coûté des points à son club hier et fait les gros titres ce matin. On le retrouve à la une du Progrès, mais aussi en première page de A Bola et de Record où les deux principaux quotidiens sportifs du pays lui disent « merci ». Grâce à l’erreur de Lopes, Pizzi a pu en profiter et offrir trois points précieux aux siens. Tout est relancé dans le groupe G.

L’Angleterre impressionnée par Batshuayi

C’est ce qu’on appelle un supersub. Entré en jeu à vingt minutes de la fin de la rencontre, Michy Batshuayi a offert la victoire aux Blues sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (1-0) hier soir à la 86e minute. Une entrée fracassante et un but précieux qui ont offert trois points à son équipe, mais qui ont surtout impressionné les journaux anglais ce matin. En effet, comme l’écrit le Daily Express, le Belge n’était pas du tout dans les plans de Frank Lampard en début de saison. Et le fait d’avoir retourné la situation constitue « un exploit ». Il a été « magique pour le coach des Blues, » signale le Daily Mail pendant que le Daily Telegraph souligne qu’il a été « le héros de Chelsea » hier. Un supersub qui en rappelle d’autres, par exemple Divock Origi la saison dernière avec Liverpool.

L’Inter de Conte fait lever les foules en Italie

La machine Inter Milan semble plus que jamais en route. Victorieux hier soir du Borussia Dortmund (2-0), les Lombards ont encore impressionné hier. Toute la péninsule italienne se demande où va s’arrêter cette équipe façonnée de main de maître par Antonio Conte. Le technicien italien fait encore les gros titres ce matin comme sur la Gazzetta dello Sport qui le félicite d’avoir lancé le très jeune attaquant Sebatiano Esportiso, âgé de 17 ans, en fin de match. Conte est même comparé à José Mourinho de l’époque du grand Inter qui avait réalisé le triplé en 2010, par le Corriere dello Sport. C’est « un Inter de fer » pour le quotidien qui se demande où va-t-il s’arrêter.