Le dribble sensationnel de Kylian Mbappé

L’AS Monaco s’est largement imposée sur sa pelouse du Stade Louis II ce dimanche soir face à Lille pour le compte de la 37e journée de Ligue 1 (4-0). Une nouvelle victoire et trois points supplémentaires qui assurent quasiment le titre de champion de France au club de la Principauté. Logiquement, la presse sportive française revient sur ce nouveau succès des hommes de Leonardo Jardim. « Dans la poche », titre Monaco-Matin, tandis que L’Equipe parle « De vrais champions » dans son édition du jour. Mais le quotidien national n’oublie pas de revenir sur cette action fantastique de Kylian Mbappé sur le deuxième but de l’ASM. Une accélération, un dribble sensationnel et une passe décisive pour Bernardo Silva au terme d’un mouvement qui aura duré 11 secondes. Dribble, passement de jambes, pas de danse et crochet extérieur... le jeune attaquant tricolore a tout simplement enrhumé un Franck Béria qui risque de faire quelques cauchemars dans les prochains jours.

James fait ses adieux à Santiago Bernabéu... son remplaçant déjà trouvé ?

Le Real Madrid n’a fait qu’une bouchée du FC Séville ce dimanche soir pour le compte de la 37e journée de Liga (4-1). Mais si Cristiano Ronaldo a inscrit son 400e et 401e but sous la tunique du club madrilène, une autre image a marqué cette soirée. À l’heure de jeu, James Rodriguez était remplacé par Zinedine Zidane. Très ému, le Colombien prenait longuement le temps d’applaudir les supporters madrilènes, réalisant un léger 360° avant de prendre place sur le banc de touche. Pour AS, « James a scénarisé ses adieux lors de son remplacement ». En effet, le numéro 10 de la Casa Blanca devrait bien plier bagage cet été et rejoindre Manchester United, club avec lequel il aurait déjà un accord de principe. D’ailleurs, la presse anglaise semble avoir trouvé son remplaçant chez les Merengues, en la personne de Dele Alli. Le milieu de terrain de Tottenham s’est exprimé sur son avenir ce week-end et n’a pas fermé la porte à un départ cet été, et notamment au sein de la Casa Blanca. « Dans le football, tout peut arriver à tout moment », a notamment déclaré l’Anglais dans des propos relayés par le Sun.

Batshuayi plaît à Monaco et l’Olympique de Marseille

Transféré l’été dernier à Chelsea contre près de 40 millions d’euros, Michy Batshuayi a vécu une saison très compliquée de l’autre côté de la Manche. Et pourtant, c’est bien lui qui a offert le titre aux Blues en inscrivant le seul et unique but de la partie face à West Bromwich Albion ce vendredi (0-1). Mais malgré cette réalisation historique et si importante, l’international belge aurait toujours l’intention de récupérer davantage de temps de jeu au sein d’une autre formation d’après les informations du Mirror. Intéressé par l’attaquant de 23 ans l’hiver dernier, West Ham pourrait revenir à la charge. Mais le club londonien n’est pas seul sur le dossier puisque l’AS Monaco, mais aussi l’Olympique de Marseille, ancien club du natif de Bruxelles, seraient à l’affût. Réponse à l’issue de la saison...