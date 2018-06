Le Barça offre 50M€ + Digne au Bayern pour Alcantara

Le FC Barcelone semble prêt à tout pour faire revenir un de ses anciens joueurs formés à la Masia. Selon Sport ce matin, les Blaugranas auraient proposé la somme de 50 millions d’euros et ajouté le défenseur latéral gauche Lucas Digne dans la transaction afin de récupérer Thiago Alcantara. Le milieu de terrain, en Allemagne depuis 2013, ne semble pas sur la liste des transferts du côté munichois. Mais la possibilité de récupérer un défenseur dans l’opération pourrait séduire les Munichois. Alcantara pourrait alors retrouver un club où il ne s’est jamais véritablement imposé et pourrait montrer le parcours qu’il a effectué depuis.

Higuain veut jouer en Premier League

Annoncé sur le départ par la presse italienne qui prête aux dirigeants turinois une intention de le vendre et de récupérer une partie des 90 millions d’euros investis en 2016, Gonzalo Higuain aurait lui-même fait état de ses envies d’ailleurs. Selon le Corriere dello sport, l’Argentin aurait indiqué qu’il aimerait jouer en Angleterre et donc en Premier League. Suffisant pour attirer quelques écuries anglaises et voir Higuain traverser la Manche ? En tout cas, Tuttosport prête à la Juve et à l’Inter Milan un sacré échange. Selon le média, les deux géants italiens pourraient effectuer une opération faisant passer Higuain chez les Intéristes et Icardi vers le champion d’Italie.

Klopp drague Leno

Après la prestation catastrophique de Karius en finale de la Ligue des champions, Liverpool semble se chercher un gardien. Et les rumeurs vont bon train. Outre Alisson, Oblak ou Donnarumma, ce serait aussi Leno qui serait dans le viseur des finalistes de la Coupe aux grandes oreilles. Selon Bild, Jurgen Klopp draguerait actuellement le portier allemand dans le but de le faire venir à Anfield. Réponse dans les prochaines semaines.