Le jackpot. Jeudi, la Juventus annonçait, outre une augmentation de capital de 300 M€ à venir, que son principal sponsor maillot Jeep allait désormais lui verser 25 M€ de plus par saison. En d’autres termes, le groupe automobile paiera maintenant 42 M€ par saison pour s’afficher sur la tunique de la Vieille Dame. Un sacré chèque qui replace les Bianconeri dans le top 11 européen en la matière, à la 7e position.

Le leader de ce classement, dévoilé ce vendredi par La Gazzetta dello Sport, n’est autre que le Real Madrid. La Casa Blanca reçoit chaque saison un chèque de 70 M€. Les Madrilènes devancent de peu Manchester United, à qui Chevrolet verse 66 M€ par exercice, et le FC Barcelone, que Rakuten sponsorise à hauteur de 55 M€ par an. Juste derrière ce trio, on retrouve le Paris SG, qui a changé de dimension depuis février.

Le PSG s’est bien replacé

Le club de la capitale a en effet signé à l’époque un contrat avec All, le nouveau programme de fidélité lifestyle de Accor. Un bail lui assurant au moins 50 M€ par saison alors qu’Emirates, qui était présent sur le maillot parisien depuis 14 ans, lui assurait entre 25 et 30 M€ par an selon les résultats sportifs. Chelsea, fort d’un contrat avec Yokohama Tires lui assurant 48 M€ par an, complète le top 5.

Manchester City perçoit 36 M€ de la part d’Etihad. Idem pour Liverpool de la part de Standard Chartered. Mais les Reds pourraient prochainement revoir ces chiffres à la hausse, eux qui, après une bataille juridique intense, sont libres de s’engager avec Nike. Le Bayern Munich, grâce à Telekom, et Tottenham, sponsorisé par AIA, empochent eux 35 M€ par an et complètent ce classement.