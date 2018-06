Les appels du pied de Oblak et Courtois au Real

Alors que le Real Madrid se cherche toujours un nouvel entraîneur, la cellule de recrutement des Madrilènes continue tout de même à tourner à plein régime. Les recruteurs ont fait du poste de gardien leur priorité pour cet été, selon AS. Alors que le gardien de la Roma, Alisson, semble en approche, deux autres portiers évoluant en Europe ont lancé un appel du pied à la Casa Blanca. Le premier est Thibaut Courtois. Le dernier rempart de Chelsea a indiqué vouloir attendre le nom du nouveau coach pour se décider. Mais cela ne l’a pas empêché de déclarer que « son cœur était à Madrid ». Jan Oblak aurait aussi envie de changer d’air et le club voisin lui fait toujours les yeux doux. Mais le portier de l’Atlético Madrid coûte 100 millions d’euros ce qui pourrait freiner les Merengues.

Gameiro d’accord avec Valence

Remplaçant et en manque de temps de jeu à l’Atlético Madrid, surtout depuis le retour de Diego Costa, Kevin Gameiro devrait quitter le club vainqueur de la Ligue Europa cet été. Et selon le journal local valencian, Superdeporte, son futur club est tout trouvé. En effet, à en croire le média, un accord total a été trouvé entre le Français et le Valence CF pour les rejoindre la saison prochaine. Reste désormais au 4e de la Liga cette saison, à discuter avec les Colchoneros et à se mettre d’accord.

« L’heure de vérité » pour Griezmann

Ça y est, on entre dans la semaine où on va enfin savoir l’avenir de Antoine Griezmann. Comme le Français l’a indiqué samedi soir après France-USA, on saura dans les prochains jours si le leader technique des Bleus reste à l’Atlético Madrid ou file au FC Barcelone. En tout cas, toute la presse catalane attend avec impatience « l’heure de vérité » de la part de l’international français. Les dernières rumeurs le faisaient rester dans la capitale espagnole. Mais un retournement de situation est toujours possible.