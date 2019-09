« Il peut quitter le Barça »

Le président du club Barça a fait une intervention médiatique dans laquelle il s’est notamment exprimé sur le cas Messi. Hier, nous apprenions qu’il existait une clause dans le contrat de La Pulga, lui permettant de partir libre, un an avant la fin de son contrat, ce que Josep Bartomeu a d’ailleurs confirmé comme le rapporte Sport, ce samedi. « Leo Messi est sous contrat jusqu’en 2021, et il peut quitter le Barça un an avant la dernière année de son contrat, a-t-il déclaré. Il est très attaché au club. Nous voulons que Messi joue au Barça jusqu’en 2021, et au-delà. Nous sommes sereins ». Des morts qui font les gros titres forcément. Cela fait aussi la Une de Mundo Deportivo. À noter que Bartomeu a également parlé du cas Neymar, et du feuilleton de cet été. « Il y a eu un moment dans l’été où s’est créé le cas Neymar. Nous savons que Neymar pouvait partir du PSG et Leonardo avait ouvert les portes à une négociation. Je sais que d’autres clubs ont également négocié, le Barça était l’un d’entre eux. Les négociations n’ont pas abouti car nous ne pouvions pas répondre aux exigences du PSG », a -t-il affirmé.

Ronaldo « fast and furious »

En Italie, la Gazzetta dello Sport parle ce samedi de Cristiano Ronaldo. Selon le journal transalpin CR7 est l’attaquant le plus rapide de la Serie A, à 34 ans. « Des pointes de vitesses enregistrées à 34km/h lors des 2 premières journées de championnat », explique le média qui parle d’un Ronaldo « fast and furious ». Et aussi rapide soit-il, CR7 n’a pas pu échapper à une nouvelle enquête des Football Leaks. Comme le révèle Der Spiegel, le contrat de la star portugaise est très juteux. Ce dernier est certain de toucher 162 millions d’euros de la part de Nike, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2026. Le Portugais a effectivement signé, en 2016, un nouveau contrat de dix ans avec le géant américain, à raison de 16,2 millions d’euros par an, auxquels pourront s’ajouter divers bonus, en cas de récompense individuelle par exemple.

Manchester City veut chiper la nouvelle pépite du Benfica

Au Portugal, on parle d’un club anglais qui pisterait la nouvelle pépite du Benfica. Il s’agit de Manchester City, qui ne lâche pas le jeune milieu défensif Florentino qui vient tout juste d’avoir 20 ans. Selon Record, Pep Guardiola aurait demandé à intensifier les observations sur ce joueur qui plait beaucoup au technicien catalan. Lui qui cherche à remplacer Fernandinho en tant que sentinelle devant la défense des Skyblues, pour la saison prochaine.

