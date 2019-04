Cet été, le marché des transferts risque de bien s’emballer un peu à l’image de ce qui s’est passé il y a deux avec les transferts de Neymar et de Mbappé au Paris Saint-Germain et celui d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Le Real Madrid, le FC Barcelone et les clubs anglais devraient à nouveau aligner les zéros. Mais combien coûtent les joueurs actuellement ? Ce mardi, le Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) a tenté dans sa 257e lettre hebdomadaire de nous offrir les joueurs avec la plus haute valeur marchande par club.

Sans réelle surprise, le joueur évalué avec le plus haut prix de transfert joue en France, est champion du Monde et de France en titre, et évolue au Paris Saint-Germain. Il s’agit bien évidemment de Kylian Mbappé (228 M€), pisté par le Real Madrid qui pourrait, selon France Football, poser 280 millions pour l’obtenir dès cet été. Toutefois, il semble peu probable que le natif de Bondy quitte l’Hexagone dès cet été, et ce, quel que soit le prix mis par les Merengues.

Sur le podium, on retrouve deux joueurs évoluant en Premier League. Le premier est aussi cité de longue date au Real Madrid, il s’agit d’Harry Kane. Tottenham pourrait engranger, pour son attaquant vedette, la modique somme de 198 millions d’euros. Enfin, Raheem Sterling, révélé véritablement sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, est évalué par le CIES à une hauteur de 187 millions d’euros. Une belle prise donc.

Cinq joueurs de Premier League dans le top 10

Mohamed Salah (Liverpool) se classe quatrième (185 M€) juste derrière un certain Lionel Messi, qui est le joueur le plus cher d’Espagne (171 M€). Romelu Lukaku, auteur d’un doublé avec Manchester United contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, est sixième et surtout le joueur le plus cher des Red Devils devant Paul Pogba et Marcus Rashford (159 M€). À la septième position, on retrouve le deuxième et dernier Français : Antoine Griezmann (Atlético Madrid, 150 M€).

Les trois derniers membres de ce top 10 sont Jadon Sancho. L’Anglais de Dortmund est l’actuel meilleur passeur des cinq grands championnats et est évalué à 148 millions d’euros par le CIES. Il devance l’Argentin de la Juventus, qui en a récemment pris pour son grade dans son pays natal, Paulo Dybala (142 M€). Enfin, le dernier joueur est Eden Hazard. Le Belge pourrait enfin quitter Chelsea pour le Real Madrid et il est estimé à 122 millions d’euros bien que son transfert, cet été, pourrait se conclure un petit peu en dessous de cette estimation.