« Haaland arrive à la Juve ! »

« Håland arrive ! » Voilà ce qui est écrit ce matin en une du Corriere dello Sport lorsque le quotidien évoque le mercato de la Juventus. Le média italien ne prend pas de pincettes au moment d’aborder le dossier de l’attaquant norvégien de Salzbourg. Pour le journal, la Juve a bouclé le transfert du prodige qui veut venir et sur lequel elle va mettre pas moins de 30 M€. Même son de cloche à la une de Tuttosport même si le quotidien pro-turinois est un petit peu moins catégorique sur l’opération. Le média explique que les négociations sont en cours entre les deux clubs pour l’attaquant. Mais ce qui retient l’attention c’est que Tuttosport explique que la concurrence a été balayée par la Vieille Dame sur ce dossier. Elle serait désormais seule et devrait faire venir Håland dès le mois de janvier.

L’accord Cavani-Atlético agite la presse mondiale

C’était l’information de la journée d’hier. Un accord aurait été trouvé entre l’Atlético de Madrid et l’attaquant du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani pour un bail de trois ans. L’Uruguayen, qui ne joue plus beaucoup au PSG, trouverait donc une porte de sortie et dans un club qui semble lui faire confiance. Cette information fait la une ce matin en Europe, mais aussi jusqu’en Uruguay, pays natal du Matador. Ovacion explique que l’enfant du pays est sur le point de quitter Paris pour l’Atlético et qu’il est bientôt le temps « des adieux » pour le meilleur buteur de l’Histoire du club parisien. L’Équipe écrit que « Cavani se rapproche de Madrid » pendant que Marca explique les détails de l’opération. Vivant au-dessus de ses moyens, l’Atlético doit en premier lieu vendre afin de pouvoir payer le salaire de l’attaquant. Et même si Paris venait à libérer gratuitement son joueur. Thomas Lemar pourrait être placé sur la liste des transferts afin d’alléger la masse salariale.

La presse anglaise se mobilise contre le racisme dans les stades

Le nouvel incident raciste lors de Tottenham-Chelsea dimanche laisse des traces en Angleterre. Antonio Rüdiger a été victime de cris racistes lors de la rencontre, des individus mimant même des postures de singe durant la rencontre. Choquée hier, la presse anglaise continue de vouloir combattre ce fléau ce matin. Pour le Mirror c’est tout simplement « une honte » ce qui s’est passé dimanche dans l’antre des Spurs. Jan Vertonghen s’est d’ailleurs excusé auprès de Rüdiger après ces incidents. José Mourinho a déclaré que les fans devaient à partir de maintenant dénoncer les fauteurs de trouble dans les stades. Des déclarations reprises en une du Sun qui continue de vouloir « stopper le racisme » dans le foot. Et un peu d’aide des pouvoirs publics britanniques ne serait pas de trop...