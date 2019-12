Bale et Mariano désignés pires joueurs de l’effectif du Real

C’est le dernier jour de l’année 2019 et donc c’est l’heure des bilans. Le journal As a demandé à ses internautes de désigner le meilleur et le pire joueur de l’effectif actuel du Real Madrid. C’est le milieu de terrain uruguayen Federico Valverde qui a eu l’honneur d’être désigné meilleur joueur par les socios. Mais à l’inverse, il n’y a pas qu’un seul pire joueur, mais deux. Il s’agit de Gareth Bale et Mariano Diaz. Le Gallois paye sans doute l’affaire de la banderole qu’il avait dévoilée avec sa sélection en novembre dernier. Alors que l’attaquant espagnol subit le fait que Zinedine Zidane ne compte pas sur lui (il n’a pas disputé une seule minute cette saison en Liga). Les supporters, qui ont confiance en Zidane, doivent certainement penser que si l’ancien Lyonnais n’est pas dans le groupe c’est qu’il n’en a pas les qualités nécessaires. Bref, on souhaite que 2020 soit meilleur pour les deux joueurs.

Kulusevski à la Juve pour 44 M€ !

Que ce soit Tuttosport ou la Gazzetta dello Sport, c’est le même cri du cœur qui s’affiche en une des deux médias. La Juventus a réalisé un énorme coup en s’offrant l’ailier droit Dejan Kulusevski. Alors que pour le moment rien n’est officiel, la presse italienne annonce un accord entre la Vieille Dame et l’Atalanta pour le transfert de celui qui est prêté à Parme actuellement. Et l’accord comporte une somme folle : 44 M€ aurait été nécessaire au club turinois pour coiffer sur le fil l’Inter Milan sur le dossier. Dans le détail, il s’agirait d’un transfert à 35 M€ auquel il faudrait rajouter 9 M€ de bonus. Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes que les gros d’Europe font déjà des folies !

MU prêt à mettre 58 M€ pour Calvert-Lewin

Devancé par le Borussia Dortmund sur le dossier Erling Haaland, Manchester United doit désormais se mettre en quête d’un nouvel attaquant à recruter pour cet hiver. Et à en croire The Sun, c’est déjà fait. Les Red Devils seraient prêts à débourser la coquette somme de 58 M€ pour attirer le buteur d’Everton Dominic Calvert-Lewin. Le joueur de 22 ans est un des plus prometteurs du côté des Toffees et ses performances cette saison ne sont donc pas passées inaperçues. Cependant, il faudra voir ce qu’en pense le nouvel entraîneur d’Everton, Carlo Ancelotti, qui pourrait bien retenir son joueur cet hiver et lui faire confiance en deuxième partie de saison.