La phase de poules de la Ligue des Nations est sur le point de s’achever. Il existe encore des formations qui peuvent se qualifier pour le Final Four de la compétition, qui se déroulera en juin au Portugal. Les Pays-Bas plus précisément ou la France, si les Oranjes s’inclinent contre l’Allemagne ce lundi soir. Mais à quoi sert ce Final Four ? Que vont faire les équipes qui ne sont pas parvenues à se hisser à ce stade de la compétition ? Voici le temps maintenant de lever le voile.

Rappelons tout d’abord que la Ligue des Nations est une nouvelle compétition lancée par l’UEFA cette année. Cette épreuve est divisée en quatre divisions (A, B, C et D) elles-mêmes divisées en quatre poules (1, 2, 3 et 4) comprenant trois ou quatre nations. Les premiers de chaque division sont promus vers la division supérieure et les vainqueurs des groupes de division A se disputent le Final Four lors de rencontres à élimination directe (demi-finale et finale), le tout tiré au sort, les derniers de chaque division sont, quant à eux, relégués. Le vainqueur du Final Four remportera un trophée et aussi 10 M€, mais ne sera pas qualifié directement pour l’Euro.

Les petits ont une place assurée à l’Euro 2020

Cela est fait pour simplifier la phase éliminatoire pour l’Euro 2020. Ces phases débuteront en mars (deux journées) et se poursuivront en juin, en septembre, en octobre et en novembre 2019 (deux rencontres à chaque fois). Il existera dix groupes (cinq groupes de cinq équipes et cinq groupes de six équipes) dont les deux premiers seront directement qualifiés pour la phase finale de l’Euro 2020 qui se déroulera dans toute l’Europe. Il restera alors quatre billets pour la phase finale de l’Euro, qui seront distribués lors des barrages, en mars 2020. C’est là que la Ligue des Nations entre en jeu.

En effet, les quatre premiers de chaque division (A, B, C et D) qui ne se sont pas qualifiés via la phase de groupes de l’année 2019, auront une autre chance de rejoindre les autres pour la compétition continentale. En effet, les vainqueurs de chaque groupe s’affronteront (ou les seconds, ou les troisièmes si les lauréats sont déjà qualifiés) dans un nouveau système à élimination directe (semblable au Final Four de juin 2019). Par exemple, dans le groupe du Portugal. Si les coéquipiers de Cristiano sont qualifiés, la place pour les barrages sera attribuée à l’Italie. Si cette dernière est aussi qualifiée via les éliminatoires alors, la Pologne disputera les barrages de la Ligue des Nations. Le vainqueur de ces nouveaux Final Four des quatre divisions aura remporté leur billet pour l’Euro 2020. Les quatre dernières places sont donc attribuées aux vainqueurs finaux des Ligues A, B, C et D ! Ce système permettra donc probablement, à titre d’exemple, à la Biélorussie, la Géorgie, le Kosovo et la Macédoine (premiers des groupes de la division 4 au moment de l’écriture de cet article) de se disputer une place pour l’Euro 2020 !