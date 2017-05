Le Real Madrid boucle déjà deux recrues !

C’était dans l’air depuis hier, c’est confirmé ce matin par Marca : le Real Madrid assomme déjà le marché de transferts en bouclant deux recrues pour plus de 90 M€ ! Théo Hernandez et Vinicius ont en effet passé leur visite médicale ce lundi. Le latéral français, qui appartient à l’Atlético Madrid, devrait coûter entre 24 M€ - montant de sa clause libératoire – et 30 M€, montant négocié entre les deux clubs. Le jeune prodige brésilien, lui, contraint les Merengues à casser leur tirelire, avec un transfert estimé à 62 M€ ! Par ailleurs, le joueur de 16 ans n’arrivera qu’en 2018 en Europe, une fois sa majorité atteinte.

Lucien Favre à Dortmund ?

En froid avec les dirigeants du Borussia Dortmund, Thomas Tuchel pourrait quitter le BVB en fin de saison, deux ans après son arrivée. Et pour le remplacer, les Jaune-et-Noir ont déjà dressé une short-list spectaculaire ! On y retrouve notamment Diego Simeone, déjà courtisé par de nombreux clubs, et Jorge Sampaoli, attendu comme le prochain sélectionneur de l’Argentine. Mais surtout, le quotidien allemand affirme que Dortmund a engagé des discussions avec Lucien Favre, qui a réussi l’exploit de qualifier l’OGC Nice pour la prochaine Ligue des Champions. Pour rappel, le Suisse a passé quatre ans à la tête du voisin, le Borussia Mönchengladbach, entre 2011 et 2015.

Coutinho, c’est 90 M€ !

Liverpool espère forcément conserver Philippe Coutinho, son maître à jouer, pour la saison prochaine. Mais à en croire Sport, la mission est loin d’être gagnée. Le quotidien catalan affirme que le Brésilien a d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone, et il serait prêt à « forcer son départ » son départ pour la Catalogne. Le journal assure par ailleurs que le joueur a recalé le Paris Saint-Germain, également intéressé par son profil. Reste désormais à savoir si les Reds se montreront coopératifs, eux qui avaient déjà laissé filer Luis Suarez au Barça contre 80 M€. Pour Sport, le club de la Mersey se montrera encore plus gourmand et réclamera 90 M€ !