Manchester City intéressé par deux stars du Sporting

Privé de titre pour la première saison sur le banc de Pep Guardiola, Manchester City ne peut se permettre une deuxième saison blanche de rang en 2017-2018. Alors les dirigeants mancuniens vont passer à la vitesse supérieure cet été sur le marché des transferts. Ce vendredi, le journal portugais Record annonce que les dirigeants anglais seraient prêts à investir plus de 70 millions d’euros sur deux stars du Sporting CP : Gelson Martins et William Carvalho. Le premier est attaquant et le second milieu défensif et tous deux sont déjà internationaux portugais. Mais le quotidien insiste sur le fait que le départ des deux joueurs n’est pas encore acté. En effet, malgré une proposition à venir de 70 millions, le Sporting pourrait refuser. Le club de Lisbonne réclamerait en effet plus de 90 millions d’euros pour ses deux pépites.

Oblak pour suppléer De Gea à MU ?

Ce n’est plus un secret, David De Gea, le gardien espagnol de Manchester United, devrait faire ses valises cet été. La piste l’amenant au Real Madrid est de plus en plus concrète et il ne serait étonnant que le portier mancunien soit la première recrue des Merengues. MU doit désormais se pencher sur le nom de son remplaçant. Ce vendredi, le journal anglais The Daily Star indique que les dirigeants de United seraient très intéressés par le gardien de l’Atletico Madrid, Jan Oblak. Excellent avec les Colchoneros cette saison, il pourrait néanmoins être tenté par un défi en Angleterre. Les Madrilènes réclameraient 46 millions d’euros pour le céder au finaliste de la Ligue Europa.

Giroud prêt à envisager l’OM ?

À Arsenal, un départ d’Olivier Giroud est évoqué ce vendredi sur le site du Daily Mirror. D’après le tabloïd britannique, l’attaquant français pense à la prochaine Coupe du monde et veut rester titulaire dans un club pour garder sa place en équipe de France. Et toujours selon le média anglais, il ne serait pas contre un retour en France, et plus particulièrement du côté de Marseille, qui ne cache plus son intérêt pour le buteur tricolore. Mieux encore, l’OM serait prêt à lâcher plus de 23 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur, âgé de 30 ans. Autre piste française évoquée dans L’Équipe, celle menant à Kurt Zouma, que Chelsea serait disposé à prêter.