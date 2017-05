« Je n’ai pas dit que je voulais plus d’internationaux français, j’ai dit que je voulais plus d’internationaux. Donc, ça veut dire que ou les nôtres le deviennent, ou alors il y en aura dans le recrutement ». Ce jeudi, en conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia expliquait qu’il espérait accueillir des renforts de dimension internationale cet été. Et après avoir enrôlé Dimitri Payet et Patrice Evra en janvier, les Phocéens aimeraient voir débarquer un autre international tricolore lors du mercato.

Il s’agit, selon L’Équipe, de Kurt Zouma (22 ans). L’ancien Stéphanois (2 sélections au compteur) plaît beaucoup à la cellule de recrutement marseillaise, qui cherche à tout prix à renforcer un axe central parfois défaillant cette saison, où les expérimentés Rolando et Rod Fanni ont dû compenser l’incapacité de Doria ou encore Karim Rekik à s’imposer durablement. Et si les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ciblent le jeune droitier, c’est que Chelsea semble disposé à lui ouvrir la porte.

Un prêt sous conditions ?

Son manager Antonio Conte souhaite en effet que son n° 5, apparu à 9 reprises seulement en Premier League cette saison, gagne en temps de jeu. L’OM pourrait lui en offrir. Une aubaine pour le joueur en vue de la Coupe du monde en Russie en 2018. « Un prêt en vue de la Coupe du monde ? Pourquoi pas. On verra bien en fin de saison, mais je suis focalisé sur Chelsea », déclarait l’intéressé au micro de beIN Sports en mars dernier. Le titre de champion d’Angleterre en poche, il peut maintenant se pencher plus sérieusement sur son avenir.

Seulement, plusieurs obstacles se dressent face aux Olympiens. D’une part, la concurrence existe sur ce dossier, puisque l’Inter Milan et le FC Valence sont eux aussi intéressés à l’idée de le récupérer en prêt. D’autre part, les Blues n’entendent visiblement pas inclure d’option d’achat dans l’éventuel contrat de cession de leur Frenchy, rappelé ce jeudi en équipe de France par Didier Deschamps. Deux données importantes à prendre en compte pour l’OM.