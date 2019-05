Griezmann à la place de Coutinho

Au FC Barcelone, l’été sera « caliente » selon Mundo Deportivo ! Le mercato estival promet en effet d’être très chaud, avec deux transferts très probables à venir : celui du Français Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) et du Néerlandais Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam). D’ailleurs, d’après le journal Sport, Griezmann viendrait remplacer numériquement Philippe Coutinho, qui est sur le départ. On annonce d’ailleurs un retour en Premier League pour le Brésilien.

Koulibaly et Pépé pour 144 M€

Le marché des transferts commence dans moins d’un mois (11 juin), et en Angleterre, à l’image de Manchester United, on s’active grandement. Selon le Mirror du jour, Kalidou Koulibaly, le solide défenseur du Napoli, et Nicolas Pépé, l’attaquant superstar de Lille, seraient tous les deux visés pour reconstruire les bases des Red Devils la saison prochaine. Un double coup qui pourrait coûter 125 millions de livres, soit près de 144 millions d’euros au club anglais.

Bale vers un come-back ?

Dans le journal britannique The Sun, on apprend aujourd’hui que le Gallois Gareth Bale, devenu très indésirable au Real Madrid depuis de nombreux mois, voire des années, pourrait finalement faire son grand retour dans son ancien club, à Tottenham. Toujours d’après les informations du tabloïd, il s’agirait d’un prêt payant à hauteur de 11 millions d’euros. Une solution qui pourrait satisfaire tout le monde.