De Ligt dit non à MU

Alors que l’avenir de Matthijs de Ligt semble de plus en plus s’inscrire du côté du FC Barcelone, une nouvelle information parue ce matin dans la presse anglaise semble confirmer cette tendance. Selon le Daily Star et le Mirror, le défenseur central de l’Ajax Amsterdam aurait refusé une approche et une offre de Manchester United ces dernières semaines. En effet, les Mancuniens auraient tenté de doubler les Blaugranas sur le dossier, mais De Ligt les aurait arrêtés de suite. Le joueur de 19 ans aurait refusé l’offre bien avant que MU ne soit officiellement éliminé de la course à la Ligue des champions en Premier League. Il aurait même minimisé leur offre et l’intérêt des Red Devils. Preuve que le club anglais ne semble plus faire rêver. L’opération reconstruction de Ole Gunnar Solskjaer s’annonce ardue.

Hazard n’exclut pas un « transfer request »

Et il n’y a pas que De Ligt qui semble promis à un club. Eden Hazard se retrouve dans la même situation avec le Real Madrid. L’international belge attend toujours que les négociations avancent entre son club de Chelsea et les Merengues. Et il semble s’impatienter. C’est pourquoi selon As, l’ancien Lillois et son entourage auraient prévenu les Blues qu’ils n’excluaient pas d’avoir recourt à un « transfer request », une demande officielle de transfert possible en Angleterre, afin de mettre la pression sur son club pour qu’il accélère les discussions. Chelsea, pour le moment, se montrerait gourmand en demandant pas moins de 115 millions d’euros pour son milieu offensif. Le Real fait donc tout pour baisser un peu le prix. D’où l’impression que les négociations n’avancent pas.

Vincent Kompany, nouveau héros de Manchester City

Il a pulvérisé la toile d’araignée présente dans la lucarne du but de Leicester. Vincent Kompany a sans doute permis hier soir à Manchester City de poser les deux mains sur le trophée de champion d’Angleterre après sa frappe magique à la 70e minute. En tout cas, il est le nouveau héros des Citizens avec ce but qui permet aux hommes de Pep Guardiola de reprendre la tête de la Premier League avec un point d’avance sur Liverpool à une journée de la fin. Tous les médias anglais y vont de leur jeu de mots ce matin. C’est « incroyable » pour le Manchester Evening News, un « fantastique capitaine » pour le Daily Telegraph ou encore Manchester City est « vainqueur du titre » pour le Sun. Reste à officialiser tout cela dimanche après-midi.