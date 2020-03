L’incertitude plane totalement au-dessus du football européen et mondial à cause de la crise liée au coronavirus. Par conséquent, les clubs tentent tout pour récupérer quelques deniers et sauver les meubles financièrement. Certains comptaient sur la vente de joueurs du prochain mercato pour se renflouer, mais ils vont avoir de bien mauvaises surprises. Pendant cette période, les scientifiques du Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) se sont penchés sur la chute de la valeur des joueurs. Le tout dans sa 289e lettre hebdomadaire.

Le CIES précise qu’il présente « les différences dans les valeurs de transfert estimées des joueurs dans le cas où plus aucun match ne serait disputé et aucun contrat ne serait renouvelé jusqu’à fin juin » et un chiffre saute directement aux yeux. La valeur de transfert totale des joueurs du Big 5 (Angleterre, Allemagne, France, Italie et Espagne) perdrait presque 10 milliards, passant de 32,7 milliards d’euros à 23,4, soit une baisse de près de 30% (28%).

L’Inter Milan aussi dans le mal

La plus grosse perte potentielle serait pour l’Olympique de Marseille déjà bien mal en point d’une vision financière. En effet, les Phocéens, au 11 mars, avaient une valeur de 256 millions d’euros. Au 30 juin, sans reprise et sans contrat renouvelé, la valeur de l’effectif de la formation d’André Villas-Boas serait de 159 millions d’euros, soit 97 de moins et donc une perte potentielle de 38%. D’un autre côté, le mieux loti, le Stade Brestois n’aurait une perte de valeur estimée que de 16%.

L’inter Milan arrive derrière l’OM et accuserait une grosse perte aussi. La formation lombarde avait une valeur totale de 773 millions. Cette valeur a largement chuté de 276 millions d’euros pour arriver à un total de près de 500 M€ (497 M€) soit une chute de 35,7%. Ceux qui comptaient sur le marché estival, dont on ne connaît pas encore les dates, auront encore plus de mal à céder leurs éléments, même ceux qui seraient les plus bankables...