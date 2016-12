Elle a commencé le football tard

Alex Morgan est née le 2 juillet 1989 à Diamond Bar en Californie. C’est là-bas qu’elle a commencé à tâter le cuir puisqu’elle pratiquait plusieurs sports (volley, course) dont le foot durant ses études. Mais ses parents n’étaient pas convaincus : « Je n’ai pas choisi de jouer au football, c’est le football qui m’a choisie (...) Mon père avait du mal à comprendre ce sport où l’on utilise les pieds au lieu des mains, mais j’étais sûre de vouloir devenir footballeuse professionnelle, même quand je jouais en équipe amateur ». Elle a joué pour la première fois en club à l’âge de 14 ans. Elle défendait les couleurs du club de Cypress Elite où elle a notamment gagné le championnat u16. Une fois à l’Université, elle a joué pour les California Golden Bears entre 2007 et 2010. Trois années durant lesquelles celle qui a été diplômée en économie a accumulé les buts.

Son palmarès est bien garni

Après un passage par les Pali Blues, elle a été recrutée par le Western New York Flash en janvier 2011. Une équipe qui évolue dans une ligue professionnelle nord-américaine (Women’s Profesionnal Soccer). Son équipe a été sacrée en 2011. Passée par Seattle, Portland (titre en NWSL en 2013) et Orlando, elle a rejoint cet hiver l’OL. Il s’agit de sa première expérience à l’étranger. En sélection, Alex Morgan c’est 59 buts en 116 capes. C’est aussi un palmarès important. Après un rendez-vous manqué suite à une blessure en 2007, elle a fait ses premiers pas en équipe des USA U20 en 2008. Cette année-là, elle a remporté le Mondial des moins de 20 ans où elle a terminé à titre individuel Ballon d’Argent En 2010, elle a intégré l’équipe A où elle était la plus jeune joueuse de l’équipe américaine qui a terminé deuxième du Mondial 2011. Un Mondial qu’elle a remporté en 2015. Elle a aussi gagné les JO 2012 avec les États-Unis. Cette année-là, elle a été élue troisième joueuse mondiale de l’année de la FIFA. Une carrière bien remplie.

Back in the USA... Let the celebrations continue ! #WorldChamps pic.twitter.com/JoBx1cAiwe — Alex Morgan (@alexmorgan13) 7 juillet 2015

Jean-Michel Aulas lui a fait la cour sur Twitter

Ce mardi 20 décembre, Alex Morgan a annoncé son arrivée à l’Olympique Lyonnais. « Ma décision de jouer pour Lyon n’était pas facile à prendre, mais c’est un pas important dans l’évolution de ma carrière. Je veux remercier le Pride et ses incroyables fans pour leur soutien. J’espère revenir à la maison cet été en étant une meilleure joueuse et aider mes coéquipières dans notre nouveau stade pour lutter pour le titre de NWSL ». Un joli coup de la part du club rhodanien et de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais n’a pas ménagé ses efforts pour recruter la footballeuse américaine. Tout a commencé par un tweet le 4 mars dernier dans lequel est mentionnée la joueuse. « La meilleure équipe de foot féminin d’Europe, c’est l’Olympique Lyonnais ».

JMA a ensuite multiplié les tweets à son sujet, prenant soin de la mentionner à chaque fois. « Après les Jeux de Rio, en route vers l’Olympique Lyonnais, dans la meilleure équipe d’Europe… Nous t’attendons… ». Cette approche peu conventionnelle a visiblement séduit la joueuse. Et c’est encore sur Twitter que le président de l’OL s’est réjoui de ce recrutement : « L’arrivée d’Alex Morgan démontre la volonté de l’OL d’investir dans le haut niveau , et pour commencer chez les féminines ! » Twitter, un autre formidable outil qu’a manié avec succès le persévérant patron des Gones pour recruter Alex Morgan.

@OL @alexmorgan13 l'arrivée d'Alex Morgan démontre la volonté de l'OL d'investir dans le haut niveau , et pour commencer chez les féminines ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 20 décembre 2016

Son image vaut de l’or

En plus d’être une joueuse talentueuse (elle n’est pas à son meilleur niveau actuellement), Alex Morgan a une notoriété incroyable. Sur Twitter, l’Américaine est suivie par 2,79 millions de followers. Sa page Facebook officielle, elle, est suivie par plus de 3 millions de personnes. Un atout important sur lequel risque fort de surfer l’Olympique Lyonnais d’un point de vue sponsoring. Car, la jeune femme élue "sportive la plus sexy" par Victoria’s Secret est l’une des sportives américaines les plus exposées.

Jan/Feb issue of @SELFmagazine is out and I couldn't be more excited for 2016 ! https://t.co/Damu4GElkc pic.twitter.com/wvfut1Lp3k — Alex Morgan (@alexmorgan13) 15 décembre 2015

En plus d’avoir pris la pose dans SELF, Sports Illustrated ou ESPN the Magazine, elle a multiplié les contrats avec plusieurs marques dont Bank of America, GNC, Mueller, AT&T, GE, Panasonic, Coca Cola et Nike où elle a eu une gamme de produits dédiés. En 2015, Alex Morgan a été choisie pour figurer sur la jaquette de FIFA 16 aux côtés de Lionel Messi puisque les équipes féminines ont été incluses dans le célèbre jeu vidéo. Un honneur pour la joueuse. La Canadienne Christine Sinclair et l’Australienne Steph Catley ont également eu cet honneur. Parallèlement à sa carrière de footballeuse, elle a également sorti une collection de six livres pour enfants intitulée "The Kicks". Ces livres qui mettent à l’honneur une joueuse de foot de 12 ans ont connu un franc succès. Il y a même eu une adaptation télé en 2015.

I’m so honored to be featured on the cover of #FIFA16. Thank you @EASPORTSFIFA ! https://t.co/vw73wtfncJ pic.twitter.com/5vp8RLUk1x — Alex Morgan (@alexmorgan13) 20 juillet 2015

Son mari est un footballeur

Hasard de la vie, Alex Morgan a rencontré l’amour grâce au football. La joueuse est en effet en couple avec Servando Carrasco, milieu de terrain d’Orlando. Le 31 décembre 2014, il lui a passé la bague au doigt lors d’une cérémonie organisée à Santa Barbara en Californie. Interrogée par People, elle avait confié : « Être entouré de notre famille et d’amis ce soir, dans ce superbe lieu, et pour le réveillon du Nouvel An, a été magique. On est tous les deux tellement heureux, reconnaissants et excités de commencer cette vie à deux en tant que M. et Mme. Carrasco. Je suis mariée avec mon meilleur ami ». Il reste à savoir si son époux va la suivre en France sachant qu’Alex Morgan, elle, avait fait le forcing pour rejoindre Orlando et se rapprocher de lui.