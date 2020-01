Giroud sur la short-list du Barça

Depuis que le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién a affirmé hier qu’il voulait un nouveau numéro 9 afin de pallier à l’absence de Luis Suarez, la presse catalane est en émoi. Elle cherche désormais le suppléant parfait à l’Uruguayen sur le carreau pendant plusieurs mois. Et alors que la piste Rodrigo Moreno ne cesse de se réchauffer depuis plusieurs heures, d’autres noms sont aussi évoqués en une de Mundo Deportivo ce matin. Au nom connu de Pierre-Emerick Aubameyang, plus franchement en odeur de sainteté à Arsenal, se sont greffés ceux de Fernando Llorente du Napoli et plus surprenant d’Olivier Giroud, de Chelsea. Le champion du monde 2018 est annoncé à l’Inter depuis plusieurs semaines, mais pour le moment rien n’est officiel. Surtout, on a l’impression que son départ en Italie est en train de capoter. Alors, la piste Giroud au Barça n’est peut-être pas si farfelue que ça pour dépanner les Blaugranas.

Scandale de matches truqués en Espagne

La Liga s’apprête sans doute à vivre des heures difficiles. Hier, l’ancien entraîneur d’Osasuna Pampelune, Angel Vizcay, a lâché des révélations extrêmement graves devant la Cour provinciale de Navarre. Il a révélé que son ancienne formation avait truqué trois matches de Liga entre 2012 et 2014. Lors de la saison 2012-13, Osasuna a offert 400 000 euros à Getafe afin que le club de la banlieue de Madrid lève le pied sur un match. La même somme a été déboursée auprès du Bétis la saison suivante pour les mêmes raisons. Dans les deux cas, Pampelune a gagné le match. Le club du nord de l’Espagne a aussi lâché 250 000 euros à l’Espanyol en 2013-14 pour lâcher le match. Mais celui-ci s’est soldé sur un match nul. Des propos hallucinants pour un club de première division et qui ne vont surement pas en rester là. Le pire dans l’histoire, c’est qu’Osasuna n’a pas réussi à sauver sa peau en Liga en 2013-14, étant relégué en fin de saison...

Mourinho bloque le départ d’Eriksen

Eriksen à l’Inter, épisode 244. Le transfert du milieu offensif danois de Tottenham vers l’Inter Milan n’arrive toujours pas à son terme. Et selon la Gazzetta dello sport, José Mourinho n’aide absolument pas son ancien club à finaliser l’opération. Il a convoqué Eriksen pour le match de ce soir contre Norwich où il devrait même jouer. Les dirigeants des Spurs se montrent aussi intransigeants avec le club lombard sur le prix pour transférer leur joueur. Alors que la dernière proposition était de 13 M€ + 2 M€ de bonus, elle aurait été refusée par Tottenham. De quoi encore ralentir les négociations et faire traîner le dossier qui pourrait bien trouver son épilogue, le 31 janvier prochain.