L’an dernier, on avait quitté Leeds United lors des demi-finales des barrages de Championship. La formation anglaise s’était alors inclinée 4-2 contre le Derby County sauce Frank Lampard après avoir gagné l’aller 1-0. Une déception énorme pour les Peacocks qui ont dû repartir de l’avant. Plusieurs joueurs ont quitté le club durant l’été puisque Jack Clarke (Tottenham), Pontus Jansson (Brentford), Kemar Roofe (Anderlecht), Bailey Peacock-Farell (Burnley), Samu Saiz (Girona) et Caleb Ekuban (Trabzonspor) ont permis au club anglais de récupérer un peu moins de 30 millions d’euros. Pour autant, cet argent n’a pas été vraiment réutilisé puisque les seuls arrivés l’ont été sous forme de prêt. Vendu à Tottenham, Jack Clarke est revenu poursuivre son apprentissage un an. Le gardien français Illan Meslier a également été prêté par Lorient. En revanche, les prêts de Ben White (Brighton & Hove Albion), Helder Costa (Wolverhampton) et Eddie Nketiah (Arsenal) sont précieux, car les trois hommes auront apporté à un effectif dans la continuité de la saison précédente.

Toujours incontournable dans les buts, Kiko Casilla officie devant une équipe qui peut s’établir en 3-4-3 ou en 4-1-4-1, mais qui restent souvent inchangée. En défense, on retrouve souvent Luke Ayling, Ben White et Stuart Dallas alors que Liam Cooper et Gaetano Berardi partagent une place dans l’axe. Positionné en sentinelle, Kalvin Phillips permet de faire le liant avec Helder Costa, Mateusz Klich, Pablo Hernandez et Jack Harrison tandis que l’ancien espoir de Chelsea, Patrick Bamford s’est définitivement imposé en pointe de l’attaque. Un onze assez solide pour Marcelo Bielsa qui se retrouve assez similaire à celui de la saison dernière. Le Macédonien Ezgjan Alioski (4 buts) qui a connu quelques pépins physiques est également souvent titularisé. Troisième de Championship à l’issue de la saison dernière, Leeds United comptait 14 victoires, 6 nuls et 3 défaites, soit 48 points après 23 journées et pointait à la première place avec six points d’avance sur le troisième West Bromwich Albion. Cette saison, la bande de Marcelo Bielsa n’occupe pas la première position du classement, mais la situation est assez similaire avec 14 succès, 5 matches nuls, 4 défaites et 47 points. Soit huit longueurs d’avance sur le troisième. Une situation encourageante même si le club s’était écroulé la saison dernière alors qu’il bénéficiait également d’une position de force.

Des certitudes, mais aussi des faiblesses

Outre un effectif qui dispose de bien plus d’automatismes, Marcelo Bielsa dispose d’un Patrick Bamford en pleine forme devant. Pas toujours régulier par le passé, il a même connu une disette de 10 matches entre la fin août et début novembre. Depuis, il a inscrit 6 buts en 8 matches et comptabilise 10 réalisations en 23 matches. S’il peut encore faire mieux, il devrait sans trop de difficulté dépasser les 14 réalisations de Kemar Roofe meilleur buteur du club l’an dernier. « Il le mérite. Aujourd’hui, il a eu beaucoup de contacts avec le but. Le fait qu’il ait marqué deux fois, cela renforce sa confiance » avait d’ailleurs déclaré Marcelo Bielsa en conférence de presse après un nouveau but contre Luton Town (victoire 2-1). Avec un effectif solide et performant, Leeds United va de nouveau jouer la montée en Premier League.

Pour y parvenir, les Peacocks devront néanmoins mieux gérer leurs émotions. Battu par Fulham (2-1) samedi dernier, ils avaient concédé un match nul (3-3) contre Cardiff en fin de match alors qu’ils menaient 3-0. « Oui, bien sûr, nous le ressentons (lorsque les supporters deviennent nerveux ndlr).Tout ce que les supporters ressentent, nous le ressentons également sur le terrain, les joueurs et le staff et cela fait partie de notre travail » a expliqué le coach argentin en conférence de presse. Il a ensuite fait le bilan du début de saison : « il y a plus d’équipes de niveau similaire cette saison. Les performances des équipes sont plus similaires entre elles. Pour le moment, aucune équipe ne fait une grande différence entre les autres équipes, du milieu du classement à la première place. » Certes, seulement sept points séparent le troisième Sheffield Wednesday du quatorzième Queen Park Rangers, mais le trou semble fait entre West Bromwich Albion et Leeds United avec un peloton de douze équipes. Pour continuer à rêver de Premier League, la bande de Marcelo Bielsa devra donc se concentrer sur ce quel sait faire : le jeu. Et ne pas penser aux fantômes de la saison dernière. Prochaine échéance demain avec la réception du cinquième Preston North End. L’occasion de creuser encore plus l’écart sur la concurrence.