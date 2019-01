Chelsea demande plus de 112 M€ pour Hazard

Eden Hazard - Real Madrid, nouvel épisode. Cette fois, le Daily Telegraph explique que Chelsea a déjà en tête le prix qu’il demanderait si le Belge se mettait en tête de rejoindre les triples champions d’Europe en titre. Celui-ci serait de plus de 112 millions d’euros, soit 100 millions de livres ! Pour le moment rien ne bouge mais les Blues travaillent déjà pour le mercato de cet été. Hazard leur a expliqué qu’il n’entamerait pas de discussions sur une possible prolongation avec le club londonien pour le moment. Il attend de savoir si le Real fera de lui une priorité l’été prochain afin de le recruter et de construire une équipe avec lui. Tout se décidera donc dans les prochains mois.

Pelé lance un défi à Mbappé

Le Roi Pelé semble avoir véritablement trouvé son héritier. À longueur d’interview, le plus célèbre des footballeurs brésiliens répète son admiration et son envie que Kylian Mbappé réussisse au plus haut niveau. Ce mardi c’est à France Football qu’il a dévoilé cela. Dans un entretien exclusif au magazine, Pelé déclare : « Mbappé peut devenir le nouveau Pelé, ce n’est pas une blague. » Avant de lui lancer un défi : « Kylian, pour me rendre encore plus heureux, tu dois gagner un autre Mondial. » Le champion du monde 2018 aura à coup sûr l’envie de le relever. Surtout quand on sait que seulement quelques jours après la finale contre la Croatie, le prodige français pensait déjà à la Coupe du monde 2022.

Morata prêt à baisser son salaire pour l’Atlético

Décidément, Alvaro Morata agite ce mercato hivernal. Lui qui est en difficulté à Chelsea, pense de plus en plus fortement à un départ. Et alors que les rumeurs l’envoyaient du côté de Monaco ou du FC Barcelone, c’est semble-t-il l’Atlético Madrid qui tiendrait la corde sur ce dossier. À en croire Marca, l’attaquant espagnol voudrait rejoindre les Colchoneros et il serait même prêt à baisser son salaire pour obtenir gain de cause. Cependant, AS lâche quelques bémols à cette opération. Morata ne pourrait arriver qu’en prêt, l’Atlético ne pouvant assumer son salaire même moins important qu’à Chelsea. Surtout, deux joueurs devront quitter le club cet hiver pour que l’ancien Turinois arrive. Le quotidien parle de Kalinic et Gelson sur le départ.