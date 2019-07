De Ligt à la Juve, c’est fait !

« Il ne manque plus que l’officialisation. » Voilà ce qu’on peut lire ce matin sur la une du Corriere dello sport du jour concernant le transfert de Matthijs de Ligt à la Juventus Turin. C’est même toute la presse italienne dans son ensemble qui reprend en chœur le fait que le défenseur central de l’Ajax Amsterdam va débarquer dans les prochaines heures au sein de la Vieille Dame. Tuttosport donne même les détails du transfert du Néerlandais. La Juve va payer 70 millions d’euros plus 5 de bonus au champion des Pays-Bas et demi-finaliste de la dernière Ligue des champions pour enrôler le joueur. Celui-ci va signer un contrat de 5 ans avec les champions d’Italie et percevra un salaire de 7.5 millions d’euros par an. Ce n’est donc plus qu’une question de temps avant de voir De Ligt à Turin. Il n’est en effet pas parti en stage en Autriche avec l’Ajax. Preuve que le feuilleton semble enfin terminé.

Duel OM-OL pour Gnagnon ?

En difficulté au FC Séville où son temps de jeu est limité, le défenseur central Joris Gnagnon va tenter de rebondir ailleurs cet été. Et l’ancien Rennais pourrait faire son retour en Ligue 1 si l’on en croit les informations de Estadio deportivo. Selon le média sévillan, Dijon, maintenu lors des barrages en Ligue 1, aurait demandé le prêt du joueur de 22 ans. Mais les Bourguignons pourront-ils faire le poids alors que l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais seraient venus aux renseignements ? Pas sûr. Surtout que les Rhodaniens, on l’a déjà vu cet été, semblent avoir la puissance financière nécessaire pour réaliser de gros coups. Va-t-on donc assister à un duel OM-OL sur Gnagnon ? Réponses dans les prochaines semaines.

Cette fois, c’est oui pour Griezmann !

« Enfin ! » Voilà le titre du journal Mundo Deportivo ce matin après l’officialisation du transfert d’Antoine Griezmann de l’Atlético de Madrid au FC Barcelone. Plus généralement, c’est toute la presse catalane qui se réjouit et semble soulagé de la fin d’un feuilleton qui dure depuis des années. Déjà, l’été dernier, le champion du monde était annoncé en Catalogne, mais avait finalement décidé de rester à l’Atlético. « Cette fois, c’est la bonne, c’est oui » pour les médias Sport et l’Esportiu. Fin du feuilleton donc... Enfin pas vraiment si l’on en croit le communiqué des Colchoneros qui vont réclamer 80 millions d’euros de plus aux Blaugranas devant la FIFA.

