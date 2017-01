Qui sont les joueurs les plus chers de la planète football ? C’est la question à laquelle l’Observatoire du Football du Centre International d’Études du Sport de Neuchâtel a répondu la semaine passée. Ce lundi, le CIES publie une étude sur la valeur des effectifs et établit un classement des clubs en fonction de la valeur marchande de leurs groupes. Sans surprise, c’est le FC Barcelone, qui compte dans ses rangs Neymar (24 ans) estimé à 246,8 M€, qui est en tête. La valeur totale de l’effectif blaugrana est évaluée à 1,071 milliard d’euros, rien que ça !

Sur la deuxième marché du podium, on trouve le rival, le Real Madrid. Au total, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema et leurs partenaires pèseraient 922 M€ sur le marché des transferts. Une sacrée somme. Et pour compléter le trio de tête, on trouve un surprenant Tottenham. Les Spurs, qui ont misé sur une politique axée sur les jeunes, ont récemment prolongé la majeure partie de leurs forces vives comme Harry Kane, Hugo Lloris, Dele Alli ou encore Danny Rose, et ce, pour plusieurs années, ce qui explique que le groupe londonien soit estimé à 799 M€. Suit ensuite le Manchester United de Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic et David De Gea, dont la valeur est évaluée à 700 M€.

Le PSG loin derrière

L’Atlético Madrid de Diego Simeone, où brillent Antoine Griezmann, Yannick Ferreira Carrasco ou Koke, occupe lui la 5e position, avec un effectif estimé à 696 M€. Les Colchoneros devance un quatuor de Premier League composé de Chelsea (682 M€), Arsenal (660 M€), Manchester City (655 M€) et Liverpool (593 M€). La Juventus Turin, elle, complète le top 10, avec un groupe dont la valeur se situerait aux alentours des 567 M€. Pour trouver trace des représentants de Ligue 1, il faut descendre bien plus bas.

Le Paris SG, premier club tricolore au classement, voit la valeur de son effectif, composé notamment d’Angel Di Maria, Julian Draxler ou encore Marco Verratti, estimée à 418 M€. L’AS Monaco de Radamel Falcao & co prend la roue, avec un groupe dont la valeur serait fixée à 273 M€. L’Olympique Lyonnais, qui compte des valeurs sûres de L1 comme Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso, compte un effectif estimé à 212 M€. L’OGC Nice, fort de sa belle première partie de saison, voit son groupe évalué à 128 M€ tandis que l’Olympique de Marseille, avec un actif joueurs estimé à 62 M€, se retrouve derrière les Girondins de Bordeaux (85 M€), Lille (74 M€) ou encore Saint-Étienne (71 M€).

Classement en fonction de la valeur des effectifs selon le CIES :

1. FC Barcelone - 1 071 000 000€

2. Real Madrid - 922 000 000€

3. Tottenham - 799 000 000€

4. Manchester United - 700 000 000€

5. Atlético Madrid - 696 000 000€

6. Chelsea - 682 000 000€

7. Arsenal - 660 000 000€

8. Manchester City - 655 000 000€

9. Liverpool - 593 000 000€

10. Juventus Turin - 567 000 000€