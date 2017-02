Zidane place Fekir sur sa liste

Si le Real Madrid était privé de mercato cet hiver, ce ne sera pas le cas cet été. Dans ces conditions, Florentino Pérez accompagné de Zinedine Zidane risquent de vouloir frapper fort. Déjà, selon As, Karim Benzema devrait être prolongé jusqu’en 2021. Et ensuite, le président des Merengues aurait demandé à l’entraîneur français d’établir une liste précise de joueurs à recruter durant le prochain mercato estival. D’après Diario Gol, le Lyonnais Nabil Fekir en ferait partie. l’ancien numéro 10 des Bleus adore le milieu de l’OL, il avait même déclaré à son sujet : « c’est un joueur incroyable. Il a une frappe de balle monumentale et beaucoup de personnalité ».

De Gea au Real Madrid, épisode 2

Mais ce n’est pas tout pour le Real Madrid, car le poste de gardien sera l’un des chantiers de l’été. Les dirigeants de la Casa Blanca souhaite remplacer Keylor Navas par David De Gea selon Marca. C’est donc l’épisode 2 de la série : "le Real Madrid veut recruter De Gea". On se souvient le dernier jour du mercato estival 2015 où le gardien devait signer chez les Madrilènes. Raté, le contrat était arrivé après minuit. Cette fois, selon le journal espagnol, le club merengue a pris les devants et a déjà entamé des discussions avec le joueur et Manchester United. Le portier de Chelsea Thibaut Courtois ne serait qu’une alternative en cas de nouvel échec dans le dossier De Gea.

Discussions ouvertes pour Bernardo Silva

Il y a 1 mois, The Sun révélait que Manchester United voulait recruter le Monégasque Bernardo Silva pour un transfert estimé à 82 millions d’euros. Le tabloïd anglais remet ça aujourd’hui, en apportant plus de nouveaux éléments dans ce qui pourrait être l’un des dossiers de cet été. Le club mancunien et Monaco auraient déjà ouvert les discussions pour un possible transfert du Portugais de 22 ans, qui plaît beaucoup à l’actuel coach des Red Devils José Mourinho.