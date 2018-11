Victorieux sur la pelouse du Vasco da Gama (0-1, 37e journée de Série A), Palmeiras s’est adjugé le 10e titre de champion du Brésil de son histoire. Un sacre national signé du sceau de Luiz Felipe Scolari, devenu le coach le plus vieux à être titré au pays. Arrivé en juillet dans un scepticisme certain, après le limogeage de Roger Machado, le technicien brésilien a remis le Verdão à l’endroit. Depuis son intronisation sur le banc paulista, l’homme à la fameuse moustache n’a pas connu le goût de la défaite en 22 matches de championnat (16 victoires, 6 nuls). De la 16e à la 21e journée, son équipe n’a pas encaissé le moindre but.

Une sacrée performance saluée par toute la presse brésilienne. « Et un titre de plus pour la famille Scolari. L’entraîneur revient au pays, unit le vestiaire de Palmeiras et aligne 22 matches sans défaite en Série A. De retour au Brésil, Scolari se réinvente à 70 ans », peut-on lire sur Estadão. Même son de cloche pour Folha de São Paulo. « Felipão, 70 ans, redonne confiance à Palmeiras et mène le retour au top de l’équipe », explique le quotidien auriverde. Lance ! résume la performance de l’ancien sélectionneur du Brésil et du Portugal, revenu à des méthodes simples et pragmatiques (coups de gueule contre l’arbitrage, entraînements fermés aux journalistes, etc.).

Une méthode à l’ancienne qui fait ses preuves

« Il a remis Deyverson en selle (9 buts depuis son arrivée, alors qu’il n’avait pas marqué jusque-là), calmé Felipe Melo après un désastre en Copa Libertadores contre Cerro Porteño et a aidé Dudu à devenir le meilleur joueur du championnat. Nier l’importance de Felipão après 22 matches sans défaite, c’est insulter la réalité », peut-on lire dans les pages intérieures du média local. Ce sont encore les joueurs qui en parlent le mieux. « Ce groupe est entré dans l’histoire. Je suis ému parce que c’est très important », a lancé Felipe Melo, repris par Dudu. « Le titre est mérité. C’est la meilleure équipe, le meilleur effectif qui l’a emporté. Nous l’avons démontré sur toute la longueur du championnat et l’équipe est en joie », a lâché l’attaquant, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du Brasileirão.

Il n’y a qu’à voir la célébration de ses joueurs, lors de la conférence de presse de Felipão, pour mesurer la réussite du tacticien. D’ailleurs, selon Estadão, Scolari, éliminé en demi-finale de la Copa Libertadores contre Boca Juniors par ailleurs, restera à la tête du Verdão en 2019. Après ses nombreux succès en Chine, à la tête du Guangzhou Evergrande (3 titres de champion, 2 Supercoupes, une Coupe et une Ligue des Champions d’Asie), l’Auriverde a prouvé que sa méthode était toujours payante. Une revanche pour celui qui, malgré son titre mondial en 2002 avec la Seleção, traînait son retentissant échec lors de la Coupe du Monde 2014 au pays, avec l’humiliation subie contre l’Allemagne (7-1) en demi-finale, comme un boulet.