Plus que simples collègues, Daniel Alves et Neymar sont de véritables amis. Une relation forgée au fil des années, de Barcelone à Paris en passant par la sélection brésilienne. Et en tant que tel, le latéral droit de 36 ans ne se cache pas lorsqu’il a quelque chose à dire au n° 10 du Paris SG. Invité sur le plateau de SporTV au Brésil, dans une émission diffusée en intégralité ce week-end, le footballeur le plus titré de l’histoire (40 trophées) a livré ses vérités au sujet de la star de la Seleção.

« Je donne toujours des conseils à Ney. Je crois et je lui dis qu’il a une responsabilité envers de nombreuses personnes et, pour moi, il doit se positionner. Il sait ce que je pense. Je parle ouvertement, parce qu’il sait et je lui ai déjà dit de très nombreuses fois. Neymar a des responsabilités à partir du moment où il commence à être une référence pour les enfants, pour d’autres joueurs. Quand vous commencez à avoir cette responsabilité, vous ne pouvez plus décevoir. Alors, vous devez vous positionner », a-t-il lâché avant de poursuivre.

« Les gens doivent commencer à apprendre à respecter Neymar »

« Je ne crie même pas sur mes enfants. Mais je crois qu’une des choses que je lui ai dit après le Mondial 2018, c’est qu’il devrait prendre position. Je lui ai dit parce Ney est et sera le porte-drapeau de notre sélection brésilienne. Aujourd’hui, Neymar est le joueur le plus important du football brésilien et un des plus grands joueurs du Monde. Et il doit prendre position, parce qu’il est dans une position dans laquelle il doit faire comprendre qui est Neymar, comment il pense et les gens doivent commencer à apprendre à respecter Neymar », a-t-il indiqué.

Mieux, le capitaine de la Canarinha, vainqueur de la dernière Copa América à domicile, l’a même invité à réagir. « Parfois, pour ne pas créer de situation inconfortable, il se retient. Malgré tout ce qu’on pense, Neymar a une sensibilité d’enfant, mais il n’est pas un enfant non, c’est un homme. Neymar est une personne très sensible. Neymar est touché par beaucoup de choses, parfois injustes. C’est pour cela que je lui dis de se positionner, de répondre quand les gens disent n’importe quoi sur lui, Casagrande ou qui que ce soit », a-t-il lancé, en référence aux critiques acerbes de Casagrande subies dernièrement, avant d’insister.

« Parce que les gens doivent commencer à apprendre à respecter Neymar. Le Neymar joueur de la Seleção, les gens ne le respectent pas. Il a autant d’histoire que les autres, mais les gens ne le respectent pas. (...) Neymar a suffisamment de vécu pour dire ce qu’il veut parce qu’il a gagné de nombreux titres en football. Il y a tellement de gens qui n’ont jamais rien gagné et passent leur temps à parler, commenter... », a-t-il conclu. Le message est passé. On attend désormais de savoir comment Neymar réagira.