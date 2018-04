Absent des terrains depuis maintenant plus d’un mois, Neymar continue à faire parler au Brésil. Au micro de SporTV, Walter Casagrande, ancien attaquant international auriverde (19 sélections, 9 buts), n’a pas manqué de lancer un avertissement à la star de la Seleção en vue du prochain Mondial, l’incitant à prendre exemple sur le Portugais du Real Madrid Cristiano Ronaldo. « Si Neymar vient en sélection et joue comme Cristiano Ronaldo le fait pour le Real Madrid, la Seleção aura 90% de chances d’être championne du monde. Mais si Neymar vient et joue comme il le faisait au Paris SG, en voulant tout faire, dribbler et être la star, nous n’arriverons à rien. Il va être celui qui fera basculer les matches pour la sélection brésilienne, s’il joue comme Cristiano Ronaldo », a-t-il lâché avant de poursuivre. « Les dix autres joueurs joueront pour lui. Les joueurs aiment Neymar. C’est un bon gars, ils le considèrent comme le grand génie de la sélection brésilienne. Alors, Neymar n’a pas besoin de vouloir tout faire, parce que les autres le feront pour lui. Neymar va marquer des buts, gagner des matches, être meilleur buteur du Mondial. Le Brésil sera champion du monde s’il joue ainsi. Mais s’il se comporte différemment, je pense que ce sera très difficile », a-t-il lancé.

L’ancien pensionnaire du Corinthians, du FC Porto ou encore du Torino a en outre critiqué Ney pour son choix de rejoindre le Paris SG l’été dernier. « Il doit arrêter de prendre des paris. Son père et lui doivent arrêter. Quitter le FC Barcelone pour aller au PSG était un mauvais choix. La Ligue 1 est faible, le PSG n’a pas un maillot qui pèse, il n’a pas d’histoire et il a pensé qu’avec le seul Neymar - Neymar l’a pensé lui aussi - il remporterait la Ligue des Champions. A sa place, je ne serai parti de Barcelone pour rien au monde. Il a choisi la mauvaise équipe. Aujourd’hui, l’AC Milan est faible, pas aussi bon que par le passé, mais si Milan recrute Neymar, avec son histoire, le poids de son maillot, les adversaires se diraient : "Milan est redevenu grand". Au PSG, ça ne change rien. Neymar aurait remis Milan sur le devant de la scène, parce que Milan a déjà une grande histoire, un maillot historique et tout le monde le respecte », a-t-il conclu. Le PSG et son joyau apprécieront sans doute...