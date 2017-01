Arsène Wenger s’est encore exprimé à propos de Mesut Özil. En pleine négociation de prolongation de contrat avec l’Allemand, le technicien Français a cette fois-ci parlé de son joueur sur le plan sportif, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il en attend beaucoup plus.

« Je pense que ce que vous voulez c’est qu’il marque plus de buts… Nous sommes tous convaincus qu’il y a un fossé entre ce qu’il peut faire et ce qu’il fait. Il se déplace de la bonne façon, mais ce n’est pas suffisant. Mais d’un tel talent, vous êtes forcément un peu injuste parce que vous voulez toujours plus. »