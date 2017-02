Le derby de dimanche dernier entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais a laissé des traces. Hier, Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso ont été tous les deux sanctionnés par la commission de discipline de la LFP. Si l’Algérien a écopé d’un match de suspension ferme, le milieu, lui, a été suspendu pour deux rencontres fermes avec un match de plus en sursis.

Une sanction jugée trop clémente par certains puisque Tolisso avait violemment taclé Fabien Lemoine. En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a évoqué le cas du jeune Lyonnais. Ses propos ont été relayés par France Bleu Saint-Étienne Loire : « À titre personnel j’ai apprécié les excuses de Corentin Tolisso. Je n’ai pas à commenter la sanction ».