Interrogé par la radio catalane RAC 1, Robert Fernandez, secrétaire technique du FC Barcelone, a répondu à plusieurs questions liées aux avancées dans les prolongations de certains joueurs. En cette deuxième partie de saison, le club catalan va effectivement devoir affronter les prolongations de plusieurs cadres, à l’image d’Ivan Rakitic, qui a déjà une offre sur la table, ou de Lionel Messi, Andrés Iniesta et du coach Luis Enrique.

« La prolongation de Leo (Messi) avance bien, très bien. Je suis très tranquille, comme je l’étais avec Mascherano, Busquets, Suarez ou Neymar. Et je le suis avec Messi comme avec Iniesta et ter Stegen. Nous travaillons et je suis convaincu qu’ils continueront tous au Barça. Je veux donner de la tranquillité à Luis Enrique. Je le connais très bien et c’est lui qui décidera quand il nous communiquera qu’il voudra prolonger », a-t-il expliqué.