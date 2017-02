Coup dur pour le Barça. Luis Enrique devra se passer des services d’Aleix Vidal, et ce jusqu’à la fin de la saison. Le club catalan a la possibilité de recruter un joker médical, et si on se fie aux propos du coach du Barça en conférence de presse, c’est une possibilité bien réelle si les Blaugranas trouvent chaussure à leur pied.

« A chaque fois qu’il y a une absence de type et que le règlement nous le permet, il ne faut fermer la porte à rien. Nous évaluons cette possibilité pour voir si nous trouvons quelque chose qui puisse nous convenir », a confié l’entraîneur du Barça. On rappelle que le club ne peut recruter que sur le marché espagnol et/ou sur le marché des joueurs sans contrat. Le joueur ne pourra cependant pas être inscrit en Ligue des Champions.