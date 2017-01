Le mercato d’hiver a ouvert ses portes dimanche. Du côté de Bordeaux, le nom de Jonas Martin (Bétis Séville) a été cité. Car le club au scapulaire veut se renforcer lors de ce marché des transferts hivernal. Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, Jocelyn Gourvennec a livré les axes sur lesquels les Girondins vont devoir travailler durant le mois de janvier.

« C’est un effectif qui a encore besoin d’oxygène. On l’a fait en début de saison, il faut qu’on le refasse là. Il y a des joueurs qui jouent un peu moins et qui voudront jouer plus. Ce sera sans doute ailleurs. À nous d’être bons sur le remplacement de ces joueurs-là (...) Pour le moment, ça s’ouvre à peine. Les clubs n’ont pas bougé pendant les vacances. Ça va commencer. On a des pistes surs certains joueurs qui seront amenés à partir. Il n’y a rien de concret. On prépare le cas échéant les remplacements. Après, ce sera des discussions. Je souhaite qu’on avance vite car on va être tout de suite dans le vif du sujet et on ne peut pas attendre la fin janvier. On n’a pas les moyens de Monaco, Paris, Lyon, Marseille, c’est une évidence. Il faudra qu’on soit malin (...) L’idéal serait que l’on remplace les départs. Néanmoins, départ ou pas, le groupe a besoin d’oxygène et d’émulation sur différents postes. On a travaillé d’une manière régulière avec les recruteurs pour préparer ce mercato ».