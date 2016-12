Transféré cet été au Borussia Dortmund dans la foulée d’une époustouflante demi-saison avec Rennes, Ousmane Dembélé (19 ans) est l’une des révélations de la première moitié d’exercice 2016-2017 en Bundesliga.

Le jeune ailier a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives en 15 matchs de championnat. Des performances qui lui ont d’ailleurs valu d’être élu meilleur joueur du mois de décembre outre-Rhin. Une belle récompense pour l’ancien Rennais, qui devance les Munichois Thiago Alcantara et Robert Lewandowski. Rien que ça !

Congratulations to @BVB's @Dembouz on being chosen as #Bundesliga Player of the Month for December by the fans ! #BLPOTM pic.twitter.com/ev5BAUC7Pv

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 28 décembre 2016