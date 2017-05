Antoine Griezmann a fait la tournée des médias ces derniers jours. L’attaquant de l’Atlético Madrid a évoqué son avenir mais aussi la vie à Clairefontaine avec l’équipe de France. Il a confié au Point : « Clairefontaine, c’est horrible. T’as le château et c’est tout. On est là-bas tout le temps et on ne sort jamais, alors qu’on pourrait manger à l’extérieur ou se rendre dans une salle de spectacle. Mais c’est le coach Didier Deschamps qui décide. C’est vrai que la presse sportive n’aide pas beaucoup. Si on va au resto et qu’on perd trois jours après, ils diront que c’est la faute à cette sortie ».

Des propos qui n’ont pas toujours été bien perçus. En conférence de presse ce lundi, Didier Dechamps a confié à ce sujet : « Vous avez mal interprété ses propos. Il avait le sourire en arrivant, après ça a pu être une parole maladroite. Ce n’était pas pour dénigrer Clairefontaine. Rester plusieurs semaines dans le Château, ce n’est pas la vie de château mais on a d’excellentes conditions de travail. Quand ils sont en club, ils vont à l’entraînement et après ils font ce qu’ils veulent, là c’est du 24h/24. Non mais en dehors de ce mot-là, je connais bien Antoine et je sais que pour lui d’être là c’est un plaisir et un bonheur ».